Salatxo eta Bartzelonako Cor Gregal abesbatzen kontzertua, gaur elizan Cor Gregal. Bartzelonatik datorren abesbatza da. Gaur arratsaldean Orion abestuko dute, elizan. Lehendabizi, 20:00etan oriotarrak hasiko dira abesten eta jarraian Bartzelonako abesbatzak abestuko du

Bartzelonako Cor Gregal abesbatzak kontzertua eskainiko du gaur arratsaldean elizan, 20:00etan hasita, Salatxo abesbatzarekin batera. Lehendabizi, sarrera gisa, Salatxo abesbatzak bost pieza kantatuko ditu eta, segidan, Cor Gregalek 11 kantuz osatutako kontzertua emango du.

Gregal abesbatza Bartzelonakoa da eta 40 bat lagunek osatzen dute. 2011an jaio zen Lluïsos de Gràcia elkartearen baitan. Gogoz daude eta gogoz egin dituzte entseguak gure artean abesteko.

Kontzertuko egitaraua

Esan bezala, egitaraua Igor Arroyok zuzentzen duen Salatxo abesbatzaren abestiekin zabalduko da. Ondorengoak abestuko dituzte oriotarrek: Weep o Mine Eyes, John Bennet-ena; Chi la gagliarda (Baldassare Donato); Con amores a mi madre (Juan Antxieta); Matona mia cara (Orlando di Laso), eta, Vecchie Letrose, Adrian Willaert-ena.

Ondoren, Bartzelonako abesbaztaren txanda izango da. Ondorengoak abestuko dituzte: Sota de l'om ( Enric Morera); Aquellas pequeñas cosas (Joan Manuel Serrat); Esta tierra (Javier Busto); Se equivocó la paloma (Rafael Alberti / Carlos Gustavino); Un núvol blanc (Lluís Llach); L'estaca (Lluís Llach); Jeiki, jeiki (herri-kanta); Herribera (Benito Lertxundi/L. Ondarra); We Are the World (Michael Jackson & Lionel Ritchie); Che Interminabile andirivieni ( G. Donizetti), eta Bohemian Rapsody (Freddie Mercury-rena).

Ikusi daiteken bezala, abeslari eta poeta ezagunen abestiak eskeiniko dizkigute, tartean, Joan Manuel Serrat, Rafael Alberti edo Lluís Llach-enak, eta aldi berean, euskaraz abesten ere ausartuko dira, 'Erribera' bezalako abesti ederra entzuteko parada izango delarik.

Lerro hauen bidez, herritarrei kontzertua zuzenean entzutera hurbiltzeko gonbita luzatzen zaie.