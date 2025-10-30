Retenciones en la AP-8, a la altura de Zarautz, dirección Bilbao por una colisión múltiple
El choque producido sobre las 8.30 horas entre varios vehículos está generando retenciones
DV
Jueves, 30 de octubre 2025, 09:06
Un accidente entre varios vehículos en la AP-8, a la altura de Zarautz, en dirección Bilbao, está generando varios kilómetros de retenciones.
En actualización
Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.
Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.