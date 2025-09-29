Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Delegación trasladada a Bruselas. UDALA

Costa Urola

El proyecto Bizi Beizama, finalista en los Premios New European Bauhaus

Ha sido seleccionado entre más de 300 candidaturas como uno de los 30 finalistas en la categoría de pequeños municipios

Eli Aizpuru

BEIZAMA.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:47

Una delegación del Ayuntamiento de Beizama, la Diputación Foral de Gipuzkoa –a través de su sociedad foral Etorlur– y la Asociación de Desarrollo Rural Urkome se encuentra en Bruselas para participar en la ceremonia de entrega de los Premios New European Bauhaus, que tendrá lugar hoy martes, 30 de septiembre, en el Parlamento Europeo.

El proyecto Bizi Beizama ha sido seleccionado entre más de 300 candidaturas como uno de los 30 finalistas en la categoría de pequeños municipios. El jurado ha destacado su capacidad para aunar sostenibilidad, inclusión e innovación, así como su contribución a los valores del movimiento europeo New European Bauhaus.

Doce viviendas sociales

La iniciativa busca hacer frente a la despoblación en este pequeño municipio guipuzcoano de 130 habitantes. Su núcleo es la construcción de 12 viviendas sociales en alquiler con espacios de trabajo asociados, dentro del programa Ongi Etorri Beizamara, impulsado por el Gobierno Vasco. Estas viviendas destacan por su eficiencia energética, su integración en el entorno natural y su diseño inclusivo, pensado para familias diversas y colectivos vulnerables.

El alcalde de Beizama, Pedro María Otaegui, ha subrayado la importancia de este reconocimiento. «Demuestra que los municipios pequeños podemos liderar proyectos transformadores con impacto europeo».

El proyecto refleja, además, dos principios clave de la convocatoria: la colaboración interinstitucional -con la implicación del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, Etorlur, Urkome y el Ayuntamiento de Beizama- y la participación ciudadana, a través de procesos de diagnóstico y planificación estratégica promovidos en el municipio.

Con su paso a la final, Beizama se posiciona como un referente europeo en innovación social y ambiental dentro de los pequeños municipios, demostrando que es posible impulsar nuevas oportunidades económicas y comunitarias en el ámbito rural.

