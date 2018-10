'Pedaleando', el nuevo trabajo discográfico de Juan Carlos Irizar Irizar en el medio de los homenajeados y protagonistas. El músico-compositor oñatiarra, afincado en Aizarnazabal, ha compuesto 25 temas instrumentales dedicados a personas del mundo del ciclismo DV AIZARNAZABAL. Sábado, 20 octubre 2018, 01:11

Juan Carlos Irizar, músico-compositor oñatiarra afincado en Aizarnazabal acaba de publicar su nuevo trabajo discográfico 'Pedaleando'; un CD compuesto de 25 temas instrumentales dedicados a otras tantas personas relacionadas con el mundo del ciclismo. «Es un homenaje a ciclistas que no siguen en activo, líderes de equipo o gregarios, pero que han dedicado una buena parte de su vida a ese deporte tan sacrificado, disciplinado y duro como es el ciclismo» señaló Irizar en la presentación del disco que tuvo lugar en el emblemático lugar del Aquarium donostiarra.

«Soy un aficionado del ciclismo desde niño, porque mi padre me llevaba a ver todas las carreras que podía porque a él mismo le encantaba; iba con su hermano en una vieja vespa a ver a sus ídolos de entonces: Bahamontes (el Águila de Toledo), Loroño, Ocaña, Aranzabal, Barrutia, Gino Bartali, Fausto Coppi...Yo sólo veía pasar el pelotón pero era impresionante ver cómo pedaleaban. Claro que entonces el fútbol no era tan importante como ahora...»

Para cada tema, el compositor se ha inspirado en la forma de correr de cada uno de ellos, sin importar si los ha conocido en persona o no; Federico Martín Bahamontes (de nacimiento Alejandro pero un tío suyo le impuso ese nombre) no pudo resistirse a este evento y con sus 90 años, vino al Aquarium derrochando simpatía y contando innumerables anécdotas, al igual que su rival Antón Barrutia de Iurreta, con 85 años y en plenas facultades físicas. Haimar Zubeldia, Marino Lejarreta, Abraham Olano, Miguel Mari Lasa, Jesus Aranzabal, y muchos aficionados al ciclismo estuvieron presentes en la presentación, que no quisieron perderse esta oportunidad de ver a sus ídolos. Purito Rodríguez, Pantani, Lejarreta, Bahamontes, Joane Somarriba, Loroño, Cipollini Olano, Bartali, Coppi, Barrutia, Zubeldia, Indurain, Ocaña, Eddy Merckx, Lasa, Txomin Perurena, Aranzabal, González Arrieta, Dina Bilbao, Jiménez... tienen desde ahora su tema personalizado.

«He escogido nombres importantes del mundo del ciclismo que dejaron una profunda huella en mí; son gente curtida, con una enorme capacidad de sufrimiento y autodisciplina, con carisma y mi pasión por el ciclismo lo he transmitido en partituras. A Bahamontes también le regaló un pasodoble escrito para banda, que interpretó en directo la banda musical de Araia. Los ciclistas que acudieron al acto de presentación del CD Pedaleando recibieron una partitura original dedicado personalmente y un corredor se emocionó porque dijo que a él le habían regalado muchísimas cosas en su vida de ciclista pero que nadie había puesto nunca música a sus pedaladas y sus innumerables horas de sacrificio solitario en las carreteras.

Irizar agradeció a todos los corredores el esfuerzo que realizan como profesionales por dar un espectáculo tan bonito, tocando sus temas en directo y también agradeció la colaboración de Arantxa Olaizola, Jose Luis Benito Urraburu (periodista especializado en ciclismo del Diario Vasco), Xabier Lasaga del Aquarium y Javier Igartua, cuya inestimable ayuda ha sido fundamental para la realización del disco.