El Orioko se vino de vacío de su visita al Lizeo Santo Tomas, 2-0

No ha empezado bien el año el Orioko de Preferente, con derrota 2-0 ante el Lizeo Santo Tomas. Bien es verdad que acudían al campo de Berio con algunas bajas, y tras un buen primer tiempo en el que no concedieron espacios al rival, la lesión de Eneko Génova al inicio del segundo tiempo trastocó el dibujo del equipo y nuevamente de balón parado, de córner encajaron el primer gol en el 67. El quipo no bajó los brazos, pero 10 minutos más tarde encajaron el gol de la sentencia.

En el resto de resultados, hubo de todo. 2-2 del juvenil contra el Eibar (goles de Alex Emparantza); derrota del cadete de honor, 4-0 ante el Antiguoko y 6-2 del segundo equipo cadete en Zarautz. El infantil de honor empataba 1-1 contra el Internacional, el txiki ganaba 0-8 al Sporting de Herrera y, la cadetes cedieron 1-2 con el Añorga, con derrota también del infantil de f8 ante el Goierri por 0-3.