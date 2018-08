El Orioko de Preferente inicia esta tarde los entrenamientos de pretemporada

El Orioko de la categoría Preferente arranca esta tarde sus entrenamientos de cara a la nueva temporada. Será a partir de las 19.30h en el campo de Mendibeltz, donde están citados la veintena de jugadores de la nueva plantilla a las órdenes del nuevo míster, el zarauztarra y vecino de Orio Iván Luis 'Txipi', quien sustituye a Egoitz Mendizabal. 'Txipi', que esta última temporada ha estado de segundo entrenador en el Sestao River -como ayudante de Pablo Turrillas- de Tercera División, afronta muy ilusionado la nueva campaña. «Me propusieron seguir en Sestao, pero he preferido volver a casa, ya que quieras que no, los viajes se hacen largos. He optado por coger yo la responsabilidad y qué mejor que en el equipo de casa».

Para completar la plantilla, 'Txipi' reconoce que no lo ha tenido fácil. «La totalidad de los veteranos han dejado el equipo: Josu Solaberrieta, Iturralde, Joseba Areizaga, Iker Urdangarín; los dos Requejo que también lo dejan; Arriola vuelve a Zarautz; el portero Gorroño al Real Unión... He tenido que ir llamando a varios jugadores para formar equipo y estoy contento con la gente que me ha mostrado su compromiso». Entre las novedades, los dos porteros. Mikel Arruti tras militar en el Pasajes y Anaitasuna de Tercera División regresa al Orioko. Igual que Christian, que ha jugado estas últimas campañas en Roteta y Martutene. Entre las incorporaciones también hay varios juveniles que suben al primer equipo. «La plantilla pinta bien. Ahora se trata de ir trabajando en los entrenamientos», señala el míster, ilusionado ante el reto que se le presenta.