El Orioko se juega muchas de sus opciones esta tarde ante el Hernani Plantilla del Orioko, que esta tarde tiene ante sí una nueva final. / DV Necesita vencer para dejar atrás a los dos últimos clasificados, Mariño y Trintxerpe | El partido será a las 16.30 en Mendibeltz; después jugarán los juveniles frente al Ostadar EL DIARIO VASCO ORIO. Sábado, 6 abril 2019, 00:18

Tras su triunfo en Lasarte ante el Ostadar, el Orioko de la categoría Preferente tiene otra final esta tarde en Mendibeltz, recibiendo a las 16.30 horas la visita del Hernani. No restan más que doce puntos en juego, por lo que no se puede fallar si se pretende seguir un año más en la categoría. El rival de hoy, el Hernani, está clasificado en la zona templada con 31 puntos, y no guardan precisamente los oriotarras buen recuerdo del partido de la primera vuelta, donde encajaron la mayor goleada de la temporada. Pero aquello ya está olvidado, y técnico y jugadores están centrados en sacar adelante el choque de hoy.

'Txipi' cuenta casi con el equipo al completo, con la duda de Haritz Miera, titular la semana pasada, recuperando a Manex Aipurua respecto a la semana anterior, y con las dos incorporaciones para este tramo final de campaña, Iñaki Arriola e Iker Calvo. Todo el grupo ha entrenado muy bien y son conscientes de la importancia del choque de esta tarde, por lo que no cabe duda que pondrán todo de su parte. Y si el público pone también de su parte, apoyando a sus jugadores, la victoria no se puede escapar.

Resto de equipos

No será el único partido de la jornada en Orio, puesto que a continuación, a las 18.30, jugarán los juveniles del Orioko frente al Ostadar, con la obligación de vencer para superar al Eibar y Sanpedrotarra. De la misma manera, a las 12.00 juegan las chicas infantiles contra el Usurbil, mientras que para mañana, domingo, a las 17.00 quedará el Orioko-Urola de la categoría cadete femenina.

El resto de equipos del Orioko tienen que salir de viaje. El primer equipo cadete juega en Gal ante el Real Unión; el infantil de honor lo hará mañana a las 11.30 en Matigoxotegi ante el Internacional y el infantil txiki mañana al mediodía en Hernani.