Grupo de boxeadores de la escuela River Box&Roll de Orio que organiza la velada del sábado. ARNAITZ RUBIO

Orio

Velada de boxeo este sábado en el Karela

A partir de las 20.00 horas, se disputarán diez combates, seis de la categoría amateur y cuatro de neoprofesionales

Antxon Etxeberria

ORIO.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Este próximo sábado, 29 de noviembre, y bajo la organización de la escuela RiverBox&Roll de Orio a partir de las 20.00 horas, en el polideportivo Karela, se celebrará la 'Noche de Boxeo', con la disputa de diez combates con boxeadores de una docena de clubs de Euskal Herria, entre ellos dos oriotarras y dos aiarras de la escuela River Box&Roll .

El programa comenzará a las 18.00 horas en la Herriko Plaza, con el pesaje de los boxeadores Y a partir de las 20.00 horas, el polideportivo acogerá diez combates, de ellos seis en la categoría amateur, con tres asaltos de tres minutos, y otros cuatro en la categoría de neoprofesionales, con cuatro asaltos de tres minutos.

El último combate será el del Campeonato de Euskadi que enfrentará a dos boxeadores de la categoría más exigente, Fermín Barrenetxea y Aritz Rekarte.

Las entradas están a la venta en los bares Mirotza y Baraka, y en el polideportivo de Orio, a 20 euros. El mismo sábado también se podrán adquirir entradas al precio de 22 euros en el polideportivo.

Programa de la velada

Han pasado más de 30 años desde que se celebró la última noche de boxeo en la localidad, en aquel caso en el frontón. Pues bien, los aficionados al boxeo tienen la ocasión de seguir en directo esta iniciativa que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Orio con el siguiente programa: para empezar dentro de los 60 kg. el local Igor Arruti contra Jesús Magnevy: en 69 kg. Imanol Hernández-Morad El Mouak; en 65 kg. Liher Arizaga (River Box&Roll)- Xuban Amuruza; seguidamente en 70 kg., Mikel Arruabarrena (River Box&Roll)-Unai Martín; en 71 kg. Oier Mendi-Xabier Aranbarri y, para terminar con los combates amateurs, en 81 kg., Eneko Gaztañaga (River Box&Roll) peleará contra Gorka Blanco.

Ya dentro de los neoprofesionales, en 63,5 kg., Denis Zelaia tendrà por rival a Unai Espun; en 67 kg., Steven Ruiz-Abde Daqui; en 71 kg., Soufyane Bellask-Oihan Pérez y, finalizará la velada con el combate para el Campeonato de Euskadi en la categoría de 90 kilos entre Fermín Barrenetxea y Aritz Rekarte.

