Los parapentistas, contentos con la nueva zona para el aterrizaje en Orio

Los parapentistas están contentos con la nueva zona de aterrizaje. Como anunció el Ayuntamiento en mayo, se ha adaptado para ello el espacio verde junto al puerto deportivo, con el objetivo de reducir el riesgo para los aficionados y mejorar la convivencia entre practicantes y vecinos.

Para quienes lo practican, el parapente es un deporte maravilloso y que aunque muchos oriotarras ya están acostumbrados a ver los parapentes en el cielo, tiene mucho trabajo por detrás, ya que las dificultades a la hora de regular el deporte son muchas. Al tratarse de una especialidad condicionada por el clima y el viento, los practicantes son de la opinión que la zona de aterrizaje provisional propuesta «es propicia». «Tiene 40 metros cuadrados y algunos piensan que es muy grande, pero desde el aire lo vemos de otra manera, los mástiles y/o faroles de los veleros que hay a su alrededor pueden causar nerviosismo, sobre todo entre quienes menos experiencia tienen», indica Jon Arruti, presidentre de la Federación Vasca de Deportes Aéreos.

Antes del verano, los deportistas que practicaban el parapente en Orio utilizaban la explanada de Txurruka o la zona verde junto a la playa para tomar tierra. «El viento más limpio entra por ahí, y más que el más cómodo, es el más seguro. Sin embargo, somos muy conscientes de que en verano no podemos coger la tierra allí», explica el instructor de parapente Iñigo Urrutikoetxea. Como alternativa, el ayuntamiento de Orio les propuso el nuevo espacio, acordando con la Federación Deportiva Aérea de Gipuzkoa, junto al puerto deportivo. Eso sí, para hacer uso de la zona, los usuarios deben estar federados y tener un seguro de responsabilidad civil vigente.

Aunque están satisfechos con la nueva decisión, Jon Arruti reconoce que lo «ideal para ellos sería ocupar el suelo en la playa durante la temporada baja –de octubre a abril–, mientras que en la época estival sería utilizar el nuevo terreno».

A pesar de la satisfacción general de los parapentistas, EAJ-PNV de Orio piensa que el nuevo espacio «puede poner en riesgo la seguridad de los vecinos» y exige la revisión de la decisión. La alcaldesa, Anuska Esnal, por su parte, se mostró contrariada en el último pleno por la postura del PNV en esta materia. «Aprobamos el asunto por unanimidad en el pleno, y luego me entero a través de la prensa que piden una revisión de la decisión».

