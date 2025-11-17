Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Orio

Oriokoren porrota 0-1 emaitzarekin Oiartzunen aurka

A. E.

orio.

Astelehena, 17 azaroa 2025, 20:03

Comenta

Oriokoren porrota Oiartzunen aurka. Neurketako gol bakarra azken minutuetan iritxi zen. Era honetara, lehen 10 jardunaldiak jokatu ondoren, Orioko 11 punturekin, 13. postuan dugu, 3 partida irabazita, bi berdinketa eta bost galtuta dituelarik. Atzetik Urki (10 puntu), Amaikak Bat eta Mutriku (10), Euskalduna (7) eta Deustu (7) ditu. Datorren asteburuan Eibarren jokatzen dute, Urkiren aurka.

Gizonezkoen ohorezko jubenil taldeak ez zuen aukerarik izan eta Ostadar erraz nagusitu zen Mendibeltz zelaian 1-5 emaitzarekin. Era honetara oriotarrak postu bat atzera egiten dute sailkapenean, orain laugarren dira.

Talde nagusien errepasoa amaitzeko, emakumeei ere asteburu hau ez zaie batere ondo joan, 0-2 galdu ondoren Elgoibarren aurka.

Erregional taldeak, bestalde, 5-2 gainditu zuen Usurbil. Golak Antton Iturain (2), Urtzi Collado eta azken biak Jon Eizagirrek sartu zituzten. Jakinarazi, amaitzeko, lehen jubenilak 2-1 galdu zuela derbian, Zarautzen, eta kadeteen denboraldiko lehen porrota, 2-1 Urnietan.

