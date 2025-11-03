Al Orioko se le escapa el triunfo en el minuto 93 tras recibir el gol de un córner directo

Al Orioko se le escaparon dos puntos en la jugada final del partido, en un córner directo que marcó el Elgoibar. Una pena, puesto que ... el equipo de Igor San Miguel hizo méritos más que suficientes para llevarse la victoria, pero en el fútbol se trata de aprovechar las ocasiones generadas y lo que es el sábado, no hubo suerte cara a portería.

Pese a ceder un empate, el Orioko demostró ser un equipo consistente, con capacidad para plantar cara a un Elgoibar que se presentaba en Mendibeltz con tan solo dos derrotas. Imanol Arruti adelantó a los nuestros en el minuto 38 de partido, pero no fue suficiente, puesto que el Elgoibar estableció las tablas en el 93.

Igor San Miguel puso en liza al siguiente once: Paul Gortazar, Unai Garate, Imanol Arruti (min, 85, Markel Otaegi), Harri Bruño, Xanti Garmendia, Alex Emparanza (min. 86, Jagoba Uranga), Iker Peral (min. 62, Mikel Azpiroz), Liber Perez, Unax Arocena (min. 62, Nadir El-Maimouni), Beñat Arruti y, Xuban García.

El próximo fin de semana toca desplazamiento a Hernani.

Resto de categorías

En el resto de los equipos del Orioko, el equipo de categoría Regional perdió en Eibar 4-0 ante el Urki. Derrota también para el equipo juvenil de la División de Honor, 3-0 en Astigarra ante el Mundarro; el Primera juvenil tuvo el mérito de remontar ante el Ikasberri. Los de Aitzol Carrera fueron tres veces por detrás en el marcador, pero acabaron ganando 4-3, con el cuarto y último gol marcado por Auritz Iribar en el minuto 86. Informar también de la victoria del primer equipo cadete, 1-0 ante el Touring, con gol de Haran Ostolaza.

Finalmente, las féminas de Regional se impusieron 2-0 al Aiztondo, con goles de Jugatx Aduriz y Daniela Recio.