Nueva zona de aterrizaje para parapentistas en la zona verde junto al puerto deportivo

Tras la reunión y el intercambio entre el Ayuntamiento de Orio y los parapentistas de los últimos años, el Consistorio ha decidido acondicionar como prueba ... una zona adyacente al puerto deportivo para el aterrizaje de los parapentistas. Se trata de un espacio fuera de la zona dunar protegida, que ya ha sido cortada y acondicionada por el Ayuntamiento. Este verano estará en marcha.

Orio ha sido desde hace años uno de los rincones más apreciados de los parapentistas de Euskal Herria, sobre todo por las características geográficas y por el viento. Se acerca a Kukuarri y ofrece una excelente atalaya para disfrutar del paisaje verde y azul.

Para minimizar el riesgo de la afición y mejorar la convivencia entre deportistas y peatones, el Ayuntamiento ha considerado necesario garantizar y limitar un espacio de aterrizaje adecuado.

La parte más peligrosa del parapente es el aterrizaje, algo que hasta ahora no se había regulado adecuadamente. Los parapentes son los instrumentos más ligeros y sencillos que se pueden emplear para volar y están regulados de forma muy sencilla por las leyes de navegación aérea europeas y españolas: no requieren licencia aeronáutica especial, no requieren condiciones especiales de aeronavegación, no se deben comunicar los vuelos a las autoridades de navegación... La única condición a la que se refiere la ley es que las zonas de aterrizaje deben estar fuera de las aglomeraciones. Para ello, el Ayuntamiento ha considerado oportuno delimitar parte de la explanada situada junto al puerto deportivo. En los últimos 20 años esta zona ha estado enfocada para convertirla en zona de duna, pero el ensayo realizado no ha tenido los resultados esperados.

Para el aterrizaje en esta zona, el Ayuntamiento ha acordado con la Federación Guipuzcoana de Deportes las condiciones: los usuarios deberán estar federados y tener en vigor un seguro de responsabilidad civil.