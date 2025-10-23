Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Urtero bezala, adinaren araberako taldeak osatu ditu Ospele Klubak.

Orio

Ikasturte berriko entrenamenduak hasi ditu Ospele pilota klubak

Aurten 30etik gora neska-mutilek eman dute izena eskuz eta palaz aritzeko eta Zaraguetako frontoian hasi dute ikasturte berria

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Orio

Osteguna, 23 urria 2025, 20:17

Comenta

Ospele pilota klubeko kideek Zaraguetako frontoian hasi dute ikasturte berria. Orioko frontoiaren eraisketa lanak laister hasiko direla jakinda, Udalak Zaraguetako frontoia egokitzeko lanak egin zituen abuztuan eta irailean, pilota klubaren beharretara egokitzeko. Eta irailaz geroztik, frontoi horretan ari dira entrenamenduak egiten Ospeleko gazteak.

Pilota klubak 6 urtetik gorako haurrentzako saioak eskaintzen ditu, eta aurten 30etik gora neska-mutilek eman dute izena eskuz eta palaz aritzeko. Urtero bezala, adinaren araberako taldeak osatu dituzte, eta entrenamenduak astean bi aldiz egiten dituzte, txikienek izan ezik, hauek astean behin elkartzen baitira.

Aldiz, 12 urtetik gorako gazteak eta federatutako helduak inguruko herrietako pilota klubetan ariko dira ikasturte honetan.

Egoera berrira egokitzen ari dira klubeko arduradunak eta erabiltzaileak, eta zailtasunen gainetik, gogotsu ekin diote ikasturteari. Zentzu horretan, Udalak eskerrak eman nahi dizkie egiten ari diren esfortzuagatik.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  9. 9 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  10. 10 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ikasturte berriko entrenamenduak hasi ditu Ospele pilota klubak

Ikasturte berriko entrenamenduak hasi ditu Ospele pilota klubak