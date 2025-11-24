Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Musikari dagokionez, gustu desberdinak asetuko dituen kartela osatu da.

Orio

Ganibet, Zinez, Marte Lasarte, Bad Sound System eta beste hainbat musika talde Orion

Festa-batzordearen bileretan adostu ondoren, Sanikolasetako musika emanaldiak dagoeneko ezagutzen dira

Antxon Etxeberria

orio.

Astelehena, 24 azaroa 2025, 20:13

Comenta

Ostiralean, azaroak 28, banatuko da etxez etxe sanikolasetako festa-programa eta, aurrerapen modura, girotzen joateko, festetako kontzertuen berri eman du Udalak. Ohi bezala, sanikolasetako festa-batzordearen bileretan adostu dira oholtzara igoko diren artisten izenak, eta gustu desberdinak asebeteko dituen kartela osatzeko ahalegina egin da.

Txupinazoaren egunean, abenduaren 5ean, ostirala, etxafuegoa lehertu aurretik eta ondoren, Ondoezik elektrotxaranga ibiliko da kalez kale, Herriko Plazaren inguruan. Eta jarraian, Laprast Erromeria taldearen emanaldia izango da plazan, afaldu aurretik eta ondoren.

Elektrotxaranga

Larunbatean, San Nikolas egunean, Punttu Kakotx elektrotxarangaren txanda izango da. 20:00etatik aurrera, Herriko Plaza inguruan ibiliko dira, eta gaueko kontzertuen tartean, lau talde eta musika-jartzaile ariko dira eszenatokian: Elektronika eta autotunea uztartzen dituzten Ekain Alegrek eta Amaiur Goikoetxeak osatutako Ganibet bikotea; bestetik, Hyperpopdoinuetatik abiatutako musika egiten duen Aimar Zuriarrain Aimarzz Zumarragako musikaria; era berean, funka, hip-hopa eta R&B doinuak protagonista dituen Jimena Bandeira Dj maKeda musika-jartzailea.Eta, azkenik, Bilboko Kafe Antzokiko musika jartzaile egonkorra den Dj Denz artista.

Herriko txaranga

Igandean, herriko txarangak girotuko du bazkaria eta ondorengo jaia, kalez kale. Eta gauean, beste bost talde edo musikari igoko dira Herriko Plazako oholtzara, 22:00etan hasita: Rocka oinarri duen arren, musika estilo ezberdinak lantzen dituen Iruñerriko Zinez taldea. Bestalde, hainbat taldetan aritu diren Borja Anton, Pello Armendariz, Lore Nekane Billelabeitia eta Alex Alonso musikagileen elkarketatik sortu den Marte Lasarte laukotea. Orion aski ezaguna den Bad Sound System reggae talde mitikoa ere igande gauean entzuteko aukera izango dugu.Eta azkenik, Dj Troti eta Dj La Fulana musika-jartzaileak.

Abenduaren 8an, astelehenarekin, azkenik, Muxutruk erromeriak itxiko ditu jaiak, 19:30etik aurrera. Festa egunak gainera etortzen diren einean, taldeei buruzko xehetasun gehiago emango ditugu.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  4. 4 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  9. 9 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  10. 10 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ganibet, Zinez, Marte Lasarte, Bad Sound System eta beste hainbat musika talde Orion

Ganibet, Zinez, Marte Lasarte, Bad Sound System eta beste hainbat musika talde Orion