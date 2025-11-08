EAJ-PNV de Orio se abstiene en la aprobación de las nuevas ordenanzas fiscales

Antxon Etxeberria ORIO. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El grupo EAJ-PNV de Orio ha mostrado su desacuerdo con las nuevas ordenanzas fiscales propuestas, en particular con la tasa que se aplica al uso de las instalaciones deportivas para jóvenes de hasta 18 años. A pesar de las mejoras respecto al planteamiento inicial, el partido se ha abstenido en la votación final al no garantizarse la gratuidad de estas instalaciones para los jóvenes, especialmente los menores de edad.

Noemí Ostolaza, portavoz del EAJ-PNV de Orio, señala que «nuestra principal preocupación ha sido que la nueva tasa podría convertirse en una barrera económica para los jóvenes, especialmente para aquellos que practican deportes en los clubes locales. El deporte es fundamental para su bienestar emocional, social y físico, y no debe verse limitado por razones económicas».

EAJ-PNV ha defendido que la tasa debe ser 0 para los jóvenes de hasta 18 años que participen en actividades deportivas en los clubes locales, ya que considera que esto facilitaría el acceso a una vida sana, la integración social y la mejora de su autoestima, sin que suponga un obstáculo económico.

«Aunque el planteamiento final aprobado se acerca más a nuestra propuesta inicial, la medida sigue sin garantizar la gratuidad para los menores. Este punto ha sido fundamental para nosotros, ya que siempre hemos defendido que los jóvenes no deben pagar por practicar deporte en las instalaciones municipales», afirma Ostolaza, añadiendo que «en EAJ-PNV somos coherentes con nuestro planteamiento desde el principio, manteniendo el compromiso con los jóvenes y las familias, y por ello nos hemos abstenido en la votación final».

Ostolaza también ha señalado la falta de consulta con las familias, especialmente con aquellas más vulnerables, quienes una vez más se verán obligadas a acudir al Ayuntamiento en busca de apoyo económico. «No se ha contrastado esta medida con las familias que se verán afectadas directamente. Creemos que estas decisiones deben tomarse con un mayor diálogo y comprensión de las necesidades reales de los oriotarras», piensa la portavoz de EAJ-PNV en el Ayuntamiento.