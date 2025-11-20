Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos heridos tras un accidente múltiple en la N-634 a la altura de Eibar
Organo de la iglesia San Nicolás de Orio que se utilizará para el concierto.

Orio

Concierto de la soprano Karmele Muro y el organista José Antonio Pascual

A las 20.00 horas de hoy en la iglesia de San Nicolás, dentro del Ciclo de Órganos de Gipuzkoa

Antxon Etxeberria

ORIO.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

Dentro del Ciclo Organos de Gipuzkoa, la soprano Karmele Muro y el organista José Antonio Pascual ofrecerán el concierto Voz y órgano por Europa en la iglesia de San Nicolás. Será esta tarde-noche, a las 20.00 horas, con la entrada gratis.

Muro estudió música de la especialidad de canto en el Conservatorio Superior de Música de Navarra y, posteriormente, continuó formándose en el Mannes College of Music (EEUU), en el Trinity College (Irlanda), en Italia, en el CNR de Baiona y San Sebastián y en Musikene (País Vasco). Ha participado en diversos festivales orquestales y musicales tanto en nuestro país como a nivel internacional y actualmente está ofreciendo recitales de música barroca a lo largo y ancho de España.

Pascual realizó sus estudios de clave en San Sebastián y los de órgano y dirección en Francia. Ha participado en numerosos festivales internacionales y también en Euskal Herria. Actualmente es organista titular de la iglesia de San Vicente de San Sebastián, director de los coros Alberto Agirre y Ekintza, y imparte clases de órgano en las escuelas de música de Baiona y Bergara.

Programa del concierto

Este será el programa de la actuación de hoy en Orio:España: Marizápalos – Anónimo XVII. Siglo; Berceuse – E. Torres (1872-1934). Francia, 'Sé que me muero', Le Burgeois Gentilhomme – J.B. Lully (1632-1687); Andantino, Lab en Mayor – C. Franck (1858-1863) Alemania: Cantata BWV 202 'Weichet nur, betrübte Schatten' – J.S. Bach (1685-1750) Recitativo. Gavotte. Ciacona – D. Buxtehude (1637-1707); Inglaterra 'Lascia ch'io Pianga – Rinaldo – F.S. Handel (1685-1759); Cornet Voluntary – H. Herón (1725-1795); Italia, 'Partita sopra l'Aria di Follia – G. Frescobaldi (1583-1643); 'Di tanti palpiti' – Tancredi – G. Rossini (1792-1868); País Vasco: Cantamarilla de Beretherretxe – XVI. Popular del siglo – Arreglo J. Pascual (1971-); Pieza Sinfónica – J.M. Usandizaga (1887-1915); 7 lieder – P. Sorozabal (1897-1988) ' Agertu-yatan orila'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  4. 4 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  7. 7 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  8. 8

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Concierto de la soprano Karmele Muro y el organista José Antonio Pascual

Concierto de la soprano Karmele Muro y el organista José Antonio Pascual