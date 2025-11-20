Concierto de la soprano Karmele Muro y el organista José Antonio Pascual

OrioConcierto de la soprano Karmele Muro y el organista José Antonio Pascual
A las 20.00 horas de hoy en la iglesia de San Nicolás, dentro del Ciclo de Órganos de Gipuzkoa
Antxon Etxeberria
ORIO.
Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02
Dentro del Ciclo Organos de Gipuzkoa, la soprano Karmele Muro y el organista José Antonio Pascual ofrecerán el concierto Voz y órgano por Europa en la iglesia de San Nicolás. Será esta tarde-noche, a las 20.00 horas, con la entrada gratis.
Muro estudió música de la especialidad de canto en el Conservatorio Superior de Música de Navarra y, posteriormente, continuó formándose en el Mannes College of Music (EEUU), en el Trinity College (Irlanda), en Italia, en el CNR de Baiona y San Sebastián y en Musikene (País Vasco). Ha participado en diversos festivales orquestales y musicales tanto en nuestro país como a nivel internacional y actualmente está ofreciendo recitales de música barroca a lo largo y ancho de España.
Pascual realizó sus estudios de clave en San Sebastián y los de órgano y dirección en Francia. Ha participado en numerosos festivales internacionales y también en Euskal Herria. Actualmente es organista titular de la iglesia de San Vicente de San Sebastián, director de los coros Alberto Agirre y Ekintza, y imparte clases de órgano en las escuelas de música de Baiona y Bergara.
Programa del concierto
Este será el programa de la actuación de hoy en Orio:España: Marizápalos – Anónimo XVII. Siglo; Berceuse – E. Torres (1872-1934). Francia, 'Sé que me muero', Le Burgeois Gentilhomme – J.B. Lully (1632-1687); Andantino, Lab en Mayor – C. Franck (1858-1863) Alemania: Cantata BWV 202 'Weichet nur, betrübte Schatten' – J.S. Bach (1685-1750) Recitativo. Gavotte. Ciacona – D. Buxtehude (1637-1707); Inglaterra 'Lascia ch'io Pianga – Rinaldo – F.S. Handel (1685-1759); Cornet Voluntary – H. Herón (1725-1795); Italia, 'Partita sopra l'Aria di Follia – G. Frescobaldi (1583-1643); 'Di tanti palpiti' – Tancredi – G. Rossini (1792-1868); País Vasco: Cantamarilla de Beretherretxe – XVI. Popular del siglo – Arreglo J. Pascual (1971-); Pieza Sinfónica – J.M. Usandizaga (1887-1915); 7 lieder – P. Sorozabal (1897-1988) ' Agertu-yatan orila'.