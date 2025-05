El Ayuntamiento ha instalado el tren txu-txu en la rotonda de Anibarko Portua

El Ayuntamiento de Orio pone en marcha el servicio del tren txu-txu durante el verano para unir el centro de la localidad con la ... playa. Desde el año 2023, el Ayuntamiento adjudica el servicio a una empresa externa, utilizando los vehículos aportados por la misma para la prestación del servicio. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido instalar el tren txu-txu del Ayuntamiento en la rotonda de Anibarko Portua, y la brigada municipal ha realizado la instalación esta misma semana.

Comprado en propiedad

El Ayuntamiento compró en propiedad el txu-txu en 2012 y a partir de 2013 ha ofrecido el servicio de conexión entre la localidad y la playa. Solo en 2020 no ha habido servicios debido al Covid-19. El tren txu-txu del de Orio estaba obsoleto y presentaba muchos problemas de mantenimiento, además de no cumplir los criterios de accesibilidad. Por ello, se adjudicó el servicio a una empresa externa en 2023 y desde entonces no se utiliza el tren propiedad del Ayuntamiento. Para decidir qué hacer con el tren, se estudiaron varias opciones y finalmente se ha decidido ponerlo a la vista en la rotonda, porque en los últimos años ha estado muy relacionado con la imagen del pueblo y la pena que se tenía que acabara en la chatarrería.

El antiguo tren, ornamento

La brigada municipal ha instalado esta misma semana, en concreto el martes y miércoles, el tren txu-txu municipal en la rotonda de Anibarko Portua. En total son tres vagones que han sido trasladados en tres tandas hacia la rotonda para su ubicación. Por tanto, quienes pasen en su vehículo a partir de ahora por esta amplia rotonda ubicada en las afueras de Orio se encontrarán con los vagones amarillos del tren txu-txu.