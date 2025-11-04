Aprobación inicial de la normativa reguladora del parque de huertas

El pleno correspondiente al mes de octubre ha dado luz verde, por unanimidad, a la aprobación inicial del reglamento municipal regulador de la adjudicación ... y gestión del parque de huertos municipales de Orio que en estos momentos tiene 45 parcelas de 40 m2.

La concejala de Urbanismo, Olatz Santamaría, explicó que este proyecto se puso en marcha hace cuatro años y tras la valoración realizada se decidió dentro del ayuntamiento, con técnicos, usuarios y recogiendo experiencias de otros pueblos, acometer unos pequeños cambios en la normativa, con el objetivo de que las parcelas que permanecen abandonadas o sin uso se asignen lo antes posible a los nuevos usuarios. La idea es la de tener en marcha todas las parcelas adjudicadas.

Para uso doméstico

Hay que recordar que se prohibe la venta de productos obtenidos en estas huertas y que solo se pueden plantar productos de uso propio, para uso exclusivamente doméstico. En la normativa se incluye la necesidad de plantar un mínimo de tres tipos de hortalizas o frutas en cada parcela. De la misma manera, la normativa establece que las adjudicaciones de parcela se realizarán por un período de un año, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de cuatro años.

Tras esta primera aprobación, la información se somete a información pública por un plazo de 30 días contados a partir del siguiente día hábil al de la publicación del anuncio en el BOG. En caso de no producirse reclamaciones, la normativa quedará definitivamente aprobada. Posteriormente, el Ayuntamiento reabrirá el plazo de inscripción de los vecinos para acoger los huertos por un periodo de tiempo limitado.

El parque de huertas de Orio está integrado en una zona más amplia de huertas, en Palota kalea. Se puede llegar al parque muy fácilmente tanto andando como en bicicleta. Es una zona húmeda, con suelos con gran cantidad de arena, lo que hace que esta tierra sea muy adecuada para la práctica de la horticultura.

Indicar que las personas usuarias del parque de huertas tienen a su disposición otras infraestructuras de uso comunitario. Además de albercas y la zona de compost, en la entrada del parque hay una caseta que los y las usuarias suelen utilizar como vestuario y almacén de herramientas para la huerta.

Ayuda a domicilio

En la misma sesión del Pleno , en otro de los puntos del orden del día, se aprobó por unanimidad el anexo para prorrogar el convenio entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Orio para financiar el servicio de ayuda a domicilio.