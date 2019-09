Con todas las opciones intactas Entrada de la trainera femenina al Muelle y la masculina, en pleno esfuerzo. / ARIZMENDI/LÓPEZ Las chicas tienen bien encaminada la Bandera de La Concha y los chicos tienen opciones de ganar EL DIARIO VASCO ORIO. Martes, 3 septiembre 2019, 00:58

Tras la disputa de la primera jornada, las dos traineras oriotarras mantienen sus opciones intactas de cara a la Bandera de La Concha. Las féminas de Babyauto Orio tienen bien encaminada la Ikurriña, con ventaja de 6 segundos sobre Arraun Lagunak, 10 sobre Hibaika, 13 respecto a San Juan ..., que serán sus rivales en la tanda de honor del próximo domingo. Aunque la ventaja no es definitiva, las chicas de Santi Zabaleta han sido superiores durante toda la Liga y, si no cometen errores, tienen muchas posibilidades de traerse la Bandera a Orio. La trainera masculina, también completó el domingo una gran regata y eso que no cogieron ninguna ola limpia, finalizando la primera jornada por detrás de Hondarribia, a 5 segundos, que será el tiempo a remontar. Santurtzi y Zierbena completarán la tanda de honor del próximo domingo, que seguro, echará chispas. La batalla está servida y puede pasar de todo. El pasado año los oriotarras se quedaron sin opciones en la primera jornada. Este año están con todas las opciones, ¡a ver si se traen la bandera!