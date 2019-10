'Mujeres que me inspiran', nuevo trabajo discográfico de Juan Carlos Irizar Irizar, junto a María Ostiz y el resto de homenajeadas, en la presentación del Aquarium. Se compone de 25 temas instrumentales, todos con nombre de mujer EL DIARIO VASCO AIZARNAZABAL. Domingo, 13 octubre 2019, 00:28

'Nire doinuen altxorrak - Mujeres que me inspiran', es el título del nuevo trabajo discográfico del pianista y compositor oñatiarra afincado en Aizarnazabal que fue presentado el pasado fin de semana en el incomparable marco del Auditorium del Aquarium donostiarra. Al evento acudieron casi todas las mujeres que son protagonistas en el disco y recogieron de manos del músico una partitura hecha a mano y dedicada exclusivamente para cada una de ellas. Se reunieron mujeres de distinto ámbito social, económico, deportivo, artístico, musical del mundo de la comunicación...

No faltaron las deportistas de élite Edurne Pasaban, Ángela VIlariño, Leire Olaberria, y Maialen Chourraut (recién llegada de los mundiales y preparándose para las Olimpiadas); la cantante María Ostiz llegó desde Madrid encantada de encontrarse otra vez en Donostia; la joven nepalí Suku Maya que vive en Aizarna junto a sus padres adoptivos; la periodista África Baeta; las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón; las empresarias Arantxa Olaizola, Marijo Beltrán, Blanca Zaragüeta, Esther Irigaray, Ainhoa Diaz-Caneja, músicos como Geni Doval (ya fallecida), Cristina Alonso, Jaione Egiguren, María Luisa Ustarroz (de ADEMGI), la aventurera Àngels Fanés, y otras personas no tan conocidas pero no menos importantes conforman este disco.

«Labor silenciosa cada día»

En palabras de Irizar, «todas estas mujeres tienen un ámbito laboral que no tiene nada que ver con mi trabajo, pero todas ellas tienen, aparte una vocación de ayudar a los demás desinteresadamente y sin ningún ánimo de lucro; mi música, música para ellas, es el reconocimiento a esa labor silenciosa que realizan cada día, sin esperar ningún agradecimiento».

Irizar interpretó varios temas del disco en directo y señaló que «es un homenaje a todas las mujeres del mundo de ayer, hoy y de mañana; porque son el motor que activa, estimula e impulsa el entorno que nos rodea, son mis protagonistas».