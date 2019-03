Un millar de concursantes en el Campeonato de Gipuzkoa de Hip Hop Coreografías bien preparadas y ensayadas se podrán ver en el campeonato de hoy en el Karela. / DV Se celebra hoy, desde las 10.30 hasta las 20.30 horas en el polideportivo Karela, con todas las entradas vendidas ANTXON ETXEBERRIA ORIO. Domingo, 10 marzo 2019, 00:22

El polideportivo Karela acoge hoy el VIII Campeonato de Hip Hop de Gipuzkoa con cerca de un millar de concursantes. Y es que, a tenor del constante incremento de participantes, cada vez más gente joven practica las danzas urbanas, como podremos comprobar hoy desde las 10.30 y hasta las 20.30 horas aproximadamente que concluirá con la entrega de premios.

Los y las participantes exhibirán brillantes coreografías, preparadas durante estos últimos meses de intensos ensayos. Acudirán participantes de Bilbao, Pamplona, Santander, Burgos, Gijón, San Sebastián, Irun, Zarautz, Orio o Eibar, entre otros. Los concursantes competirán en las diferentes categorías durante todo el día: infantil, junior, youth, absoluta, premium, por parejas y por parejas absoluta.

Las coreografías serán evaluadas por un jurado profesional. Desde Palma de Mallorca viene Sebastián Linares y, desde Madrid, Espe Bastida, dos grandes maestros con una amplia trayectoria en el mundo de la danza. Linares es un reconocido bailarín, que ha sido campeón de España de 'Urban Displayes'. Asimismo, también fue el coreógrafo del videoclip 'Lo Malo' de Aitana y Ana Guerra y de numerosos artistas de reconocido prestigio nacional; director de Empire Øf Dreams y coreógrafo de Kidz on the Block, The Real Kidz, Real Mafia, Megakidz... ganadores de campeonatos como el Hip Hop Internacional o el World Of Dance. Por su parte, Espe Bastida es dos veces campeona de España en 'Free-style de Waacking'.

Los miembros del jurado ofrecieron ayer sendos másters, con todas las plazas agotadas. De la misma manera, todas las entradas para la jornada de hoy están vendidas, por lo que el polideportivo Karela presentará todas las butacas ocupadas durante toda la jornada.

El capítulo de premios merece también una mención, ya que habrá más de 4000 euros a repartir entre los primeros clasificados.

La oriotarra Ouarda Mallal es la principal artífice para que este campeonato recale en Orio. «Cada año intentamos mejorar en la calidad de este campeonato que ya suena en muchos puntos de España. Hemos trabajado duro para tener todo a punto. Llevamos más de tres meses en la organización de este evento. Tenemos todo preparado y listo, pero aún así estamos con unos nervios y con muchas emociones diferentes al mismo tiempo», señalaba ayer.

Ouarda quiere agradecer al Ayuntamiento de Orio «por aportarnos algo de ayuda, porque al fin y al cabo este proyecto es una gran oportunidad para apoyar al turismo y al comercio del pueblo. Calculo yo que casi 3000 personas van a visitar el pueblo durante todo el día». A su vez, también agradece al supermercado Eroski de Orio por ayudar en una parte del lunch para todos los participantes.

El campeonato será copresentado por la donostiarra Nerea Etxegia y Joseba Vergara, de Bera de Bidasoa.