El método 'Do re ni' pretende demostrar que la música facilita un evejecimiento saludable Alumnos de Zaragueta eskola tuvieron ocasión hace pocos días de conocer el método 'Do re ni'. / DV El oriotarra Xabier Lizaso impulsa este proyecto, que busca 100 voluntarios mayores de 55 años | El próximo miércoles, a las 18.45 horas en kultur etxea se presentará el proyecto a la ciudadanía EL DIARIO VASCO ORIO. Domingo, 9 junio 2019, 00:19

El próximo miércoles a las 18.45 horas tendrá lugar en kultur etxea de Orio una reunión para presentar el proyecto de investigación científica que la asociación Do re ni quiere llevar a cabo en Orio. La finalidad de la investigación es demostrar científicamente que el método que emplea el músico e investigador oriotarra Xabier Lizaso es apto para provocar un envejecimiento saludable.

Para ello, se requieren alrededor de 100 personas de más de 55 años, para realizar una investigación que marque un antes y un después en terapias de prevención.

La reunión la presentarán los implicados en la investigación científica: Nicola Molinaro, científico de BCBL (Basque Center on Cognition, Brain and Languaje); José Manuel López Bragado (Jefe de Salud Mental del área de Baracaldo, de Osakidetza); y Xabier Lizaso, presidente de la asociación Do re ni.

El pianista e investigador oriotarra es un convencido de que la música puede mejorar la vida de las personas fuera del dominio estrictamente musical, y hablará del proyecto 'Do, re, ni' que ha puesto en marcha con ese fin.

Lizaso, quien tras terminar sus estudios musicales en la Escuela de Música de San Sebastián completó su formación en Polonia e Inglaterra, quedó marcado por la importancia que ambos países otorgan a la música en el proceso educativo. A su regreso a Euskal Herria, ha querido poner en práctica lo que aprendió fuera, pero no le está resultando una tarea fácil (aunque no por ello ha cejado en su intento). De hecho, ha impulsado el proyecto 'Do, re, ni', con el que lleva actuando en diferentes centros escolares, obteniendo muy buenos resultados como vimos recientemente en Zaragueta eskola.

Sin embargo, el proyecto no se restringe a los más jóvenes. Lizaso cree que puede conseguir efectos positivos con las personas de la tercera edad e incluso en los deportistas. La investigación que pretende poner en marcha ahora se centrará en las personas de cierta edad, se marca una edad mínima de 55 años. Como explica, «'Do, re, ni' es un método moderno y efectivo para estimular el cerebro. Se apoya en investigaciones científicas. Un método para convertir nuestras vías neuronales en autopistas de información. Se centra en el ser humano. Por eso se llama 'Do, re, ni' y no 'Do, re, mi'. Apoyados en la neurociencia, ofrecemos una propuesta singular donde conjugamos juego, artes escénicas y también la música».

El proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco y otras organizaciones sociales.