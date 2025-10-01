Mariatxiek eman zieten amaiera aurtengo Samielei

Costa UrolaMariatxiek eman zieten amaiera aurtengo Samielei
Sara Utrera
aizarnazabal.
Asteazkena, 1 urria 2025, 20:55
Amaitu dira Samielak Aizarnazabalen. Kirola, umorea, jan-edanak, erakusketak, lehiaketak eta txapelketak, danborradak, musika eta parranda... izan dira egunotan. Antolakuntzari dagokionez, bolondres ugari elkartu dira gauzak ahalik eta ondoen ateratzeko gogoz. Zaila da jaietako ekitaldi guztiak denon gustura egokitzea, baina jende askok parte hartu du erakusketa, lehiaketa eta musika ekitaldietan.
