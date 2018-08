'LOS40 Summer Live' el miércoles en la playa de Orio

En la mañana de ayer, se presentó en rueda de prensa en el camping de Orio el festival de verano 'LOS40 Summer Live', que arrancaba el pasado 23 julio en Badajoz y que ya lleva recorridas una decena de ciudades de la geografía española (Badajoz, Cádiz, Algeciras, Almería, Murcia, Alicante, Castellón, Palma de Mallorca, Tarragona, Barcelona, Girona y, el miércoles, Orio). Se trata de un evento al lado de la playa con los sonidos más punteros que se escuchan este verano en LOS40. La cita será en la playa el miércoles, día 8, a partir de las 20.30 horas, con una duración aproximada de tres horas.

Todos los que se acerquen hasta Orio podrán vivir una fiesta al aire libre y totalmente gratuita donde la música será la auténtica protagonista. Como explicaba ayer la presentadora Olga Grande, abrirá el festival el artista local invitado Jon O. Lander, para continuar con el 'line up' creado para la ocasión con las actuaciones de Dani Fernández (ex Auryn); Reyko, el dúo afincado en Londres protagonistas del éxito 'Spinning over you'; la actriz y cantante Ana Mena, que vuelve con la canción 'Ya es hora' junto a Becky G y De La Guetto; el trío valenciano Bombai; Ana Guerra y Aitana, las intérpretes del hit 'Lo malo'; y el dj y productor Juan Magán, que ha trabajado con artistas internacionales de la talla de Enrique Iglesias o Gente de Zona, entre otros.

Para finalizar el show, David Álvarez se encargará de marcarse una sesión con los temas que suenan en la radio. Más de 3 horas de música en directo en un formato veraniego.

El Ayuntamiento, y sobre todo la Asociación Arkupe, apoyan este concierto, tal como señalaban en la presentación de ayer el alcalde José Angel Zaldua y Ainhoa Irazusta del Mola-Mola.