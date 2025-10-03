Kolektorea «lehenbailehen» egiteko eskatu dio Aizarnazabalgo Udalak URA Agentziari

Costa UrolaKolektorea «lehenbailehen» egiteko eskatu dio Aizarnazabalgo Udalak URA Agentziari
Udalbatzan aho batez hartutako erabakiak abiapuntutzat du Eguzki talde ekologistak Oikiako sanemanduaren inguruan eginiko salaketa bat
S.U.
aizarnazabal.
Ostirala, 3 urria 2025, 20:15
Aizarnazabalgo ur zikinen kolektorearen obra «lehenbailehen» egiteko eskatu dio Aizarnazabalgo Udalak Ura Agentziari. Udalbatzan aho batez hartutako erabaki horrek abiapuntutzat du Eguzki talde ekologistak uda honetan (uztailean zehazki) Zumaiako Oikia auzoaren saneamenduaren inguruan eginiko salaketa bat. Izan ere, Udalak Aizarnazabalgo kolektorea «Oikiakoarekin batera» egiteko eskatu du.
«Eskaeraren arrazoiaren funtsa zera da, Zumaiako Udalak aurtengo udan errioan bainatzea debekatu behar izan duela, Osasun Sailak egindako azken analisi mikrobiologikoen emaitzak ikusita», azaldu dute. Horren harira, Eguzkik uztailean ohartarazi zuen kutsadura horren iturburuak bat baino gehiago izan daitezkeela, baina erriotik gora hobekien identifikatuta dagoen ur beltzen isurketa Oikiakoa dela, eta obra horrek hamabost urteko atzerapena daramala. Halaber, gogorazi zuen Ura Angentziak Oikiako ur beltzak Basustako araztegira eramateko proiektu bat iragarri zuela, eta proiektu horrexek berak, bigarren fase batean, Aizarnazabalgoak ere bideratzea ahalbidetu behar zuela. Baina tamalez ez da Oikiako obra gauzatu eta ondorioz, Aizarnazabalgoa ere egin gabe dago. Horra zergatik Aizarnazabalgo udalak Urari eskatu dion herriko kolektorea «lehenbailehen» egiteko Oikiakoarekin batera. Eguzkik txalotu egin du Aizarnazabalgo udalaren erabakia.