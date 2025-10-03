Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urola ibaia Aizarnazabaletik igarotzen. EGUZKI

Costa Urola

Kolektorea «lehenbailehen» egiteko eskatu dio Aizarnazabalgo Udalak URA Agentziari

Udalbatzan aho batez hartutako erabakiak abiapuntutzat du Eguzki talde ekologistak Oikiako sanemanduaren inguruan eginiko salaketa bat

S.U.

aizarnazabal.

Ostirala, 3 urria 2025, 20:15

Comenta

Aizarnazabalgo ur zikinen kolektorearen obra «lehenbailehen» egiteko eskatu dio Aizarnazabalgo Udalak Ura Agentziari. Udalbatzan aho batez hartutako erabaki horrek abiapuntutzat du Eguzki talde ekologistak uda honetan (uztailean zehazki) Zumaiako Oikia auzoaren saneamenduaren inguruan eginiko salaketa bat. Izan ere, Udalak Aizarnazabalgo kolektorea «Oikiakoarekin batera» egiteko eskatu du.

«Eskaeraren arrazoiaren funtsa zera da, Zumaiako Udalak aurtengo udan errioan bainatzea debekatu behar izan duela, Osasun Sailak egindako azken analisi mikrobiologikoen emaitzak ikusita», azaldu dute. Horren harira, Eguzkik uztailean ohartarazi zuen kutsadura horren iturburuak bat baino gehiago izan daitezkeela, baina erriotik gora hobekien identifikatuta dagoen ur beltzen isurketa Oikiakoa dela, eta obra horrek hamabost urteko atzerapena daramala. Halaber, gogorazi zuen Ura Angentziak Oikiako ur beltzak Basustako araztegira eramateko proiektu bat iragarri zuela, eta proiektu horrexek berak, bigarren fase batean, Aizarnazabalgoak ere bideratzea ahalbidetu behar zuela. Baina tamalez ez da Oikiako obra gauzatu eta ondorioz, Aizarnazabalgoa ere egin gabe dago. Horra zergatik Aizarnazabalgo udalak Urari eskatu dion herriko kolektorea «lehenbailehen» egiteko Oikiakoarekin batera. Eguzkik txalotu egin du Aizarnazabalgo udalaren erabakia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kolektorea «lehenbailehen» egiteko eskatu dio Aizarnazabalgo Udalak URA Agentziari

Kolektorea «lehenbailehen» egiteko eskatu dio Aizarnazabalgo Udalak URA Agentziari