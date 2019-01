Iván Luis 'Txipi' (Entrenador del Orioko): «Estoy convencido de que podemos revertir la actual situación y salvar la temporada» Iván Luis 'Txipi', sentado en el banquillo del Orioko, confía en sacar adelante la temporada. / ETXEBERRIA ANTXON ETXEBERRIA ORIO. Sábado, 12 enero 2019, 00:19

El Orioko Preferente inicia esta tarde la segunda vuelta de la competición en el campo del Lizeo Santo Tomas. La clasificación se ha complicado, puesto que el equipo 'coquetea' los puestos de descenso, pero el entrenador Iván Luis 'Txipi, se muestra optimista, convencido que darán la vuelta a la situación.

-Iván, para quien no te conozca, ¿cuéntanos su trayectoria como entrenador antes de recalar en el Orioko?

-He jugado a fútbol en el Zarautz, incluso debuté en Tercera con Aitor Iturbe, y también jugué en el Orioko, pero mi apuesta ha sido más por ser entrenador. He entrenado en Zarautz, en Usurbil, al Lagun Onak en Tercera y al Sestao en Segunda B, los últimos cinco años como segundo de Aitor Turrillas, tanto en Azpeitia como en Sestao, antes de recalar en Orio. Turrillas me ha marcado, le debo mucho.

-¿Qué título de entrenador tiene?

-Tengo el primer y segundo nivel. Como primer entrenador puedo entrenar hasta la categoría División de Honor, pero en Tercera no.

-¿Cómo surge la posibilidad de entrenar al Orioko?

-Yo resido en Orio desde 2011 y el presidente Harkaitz Agirre me comentó en mayo, al termino de la pasada campaña, si me animaría a coger las riendas del primer equipo. Yo ya entrenaba a los cadetes y al recibir el ofrecimiento, no lo dude. Me apetecía el reto de entrenar en casa y así me inicie.

-Era consciente al final de la pasada campaña de que un gran número de jugadores anunciaron que dejaban el fútbol?

-Sí, era consciente. De hecho, al inicio solo contaba con tres jugadores de la temporada anterior; el reto era convencer a los juveniles que pasaban de categoría y aprovechar mis contactos para tratar de completar plantilla. Y así fue. Con los juveniles, con alguno que volvía como el portero Mikel Arruti, con media docena de chavales a los que conocía de mis tiempos de Zarautz, pudimos completar plantilla y a día de hoy dispongo de 23-24 jugadores, casi todos sub 23, con una media de edad de unos 20 años. Y lo que más me gusta, es que están todos ellos muy implicados.

-Ha solido alinear también a juveniles.

-Sí, han jugado conmigo los juveniles Mikel Garate y Alex Emparanza, pero están disputando ahora la fase de ascenso a juvenil de honor y jugarán con el juvenil. Al único que incorporamos para esta segunda vuelta es al delantero Odei Bergado, al que ya alineé en el partido amistoso que disputamos en Elgoibar. Perdimos 3-0 ante el equipo de división de honor, pero dimos la cara, nos metieron los goles al final.

-Y este sábado (hoy), inician la segunda vuelta en el campo del Berio ante el Lizeo Santo Tomas?

-Así es, jugamos a las 17.30 horas ante, para mí, uno de los mejores equipos de la categoría. Un rival complicado, pero trataremos de sorprenderles.

-¿Qué balance hace de la primera vuelta?

-Yo estoy muy contento con los chavales. Los resultados no reflejan lo visto sobre el campo. Creo hemos hecho méritos como para llevar más puntos en la clasificación, como en la última jornada en el campo del Mariño, donde no estuvimos nada acertados cara a portería, errando claras ocasiones y encajando el gol de la derrota de un còrner al final del choque. Arrancamos la temporada bien, con buena dinámica de juego y resultados, pero caímos en un bache y nos ha costado muchos puestos.

-Están cuartos por la cola y descienden tres.

-Sí, tenemos buena pelea esta segunda vuelta; nadie quiere bajar. Fuera de casa nos está costando, pero, a ver si somos capaces de revertir la situación. La categoría está emocionante y el nivel de exigencia es grande.

-Entre los déficits, se podrían colocar los pocos goles que marcan.

-Así es, generamos ocasiones pero no culminamos las jugadas y, como te digo, pese a hacer méritos como para conseguir mejores resultados, como en el último partido ante el Mariño, acabamos perdiendo. Hemos probado alguna variante para esta segunda vuelta, a ver si nos da resultado.

-¿Qué ha inculcado a los jugadores para esta segunda vuelta?

-Que sigamos creyendo en lo que hacemos, en el fútbol que tenemos, siendo más fuertes atrás. Nos gusta dominar los partidos, tener el balón. Tenemos que aprovechar mejor las jugadas, culminarlas. Y otra cosa, cuando encajemos un gol, no venirnos abajo, seguir igual.

-Llevando las riendas del primera cadete y del Preferente, ¿estará todas las tardes en Mendibeltz?

-Así es, menos el lunes, todas las tardes metido en el campo de fútbol, pero es lo que me gusta, ayudar al club. Orio es un sitio tranquilo para vivir, la gente te conoce, te respeta y, pese a los resultados, la directiva confía en el trabajo que venimos realizando y es de agradecer. Yo también agradezco el esfuerzo de los chavales, convencido que sacaremos esto adelante.

-¿Qué opinión tiene sobre Imanol Alguacil, ahora entrenador de la Real Sociedad?

-Aquí, en Orio, una alegría inmensa verle de nuevo al frente del primer equipo txuri urdin. Su hermano José Mari está al frente de las cadetes y el hijo de Imanol es el portero del cadete de honor. Su otro hijo, el mayor, se lesionó jugando a fútbol y creo que ahora está en el remo. Imanol, cuando puede, se deja ver por Mendibeltz. Hay mucho realista en Orio y con Imanol de entrenador todavía más. Mira como ha empezando, con victoria en el Bernabéu y empate en la idea de la Copa en el campo del Betis. A ver si tiene suerte.