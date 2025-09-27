Herri kirolak, gaur arratsaldean Aizarnazabalgo jaietan

Costa UrolaHerri kirolak, gaur arratsaldean Aizarnazabalgo jaietan
S. U.
aizarnazabal.
Larunbata, 27 iraila 2025, 20:17
Eguraldi ona lagun, Samielak aurrera doaz. Gaur, 10:30ean kalejira izango da herriko txistulariekin; eguerdiko 12:30ean meza eta ondoren haur danborrada. Arratsaldeko 18:00etan herri kirolen erakustaldia izango da: Aizkolariak, binaka, Iker Bizente-Andoni Iruretagoiena eta Julen Alberdi-Ugaitz Mugerza; harrijasotzaileak, Mikel Lopetegi, Unax Iruretagoiena 'Izeta VII.a', Ainitze Zumeta, Maddi Gesalaga eta Paulo Azpiazu. Eguna amai-tzeko, musika saioa DJ Bull-ekin.
Bihar astelehena, Mikel Deunaren egunean, goizeko 10:30ean kalejira izango da herriko trikitilariekin; gero, meza izango da 11:30ean, eta ondoren, XXXIX. Sagardo lehiaketa eta bolo txapelketa. Arratsaldeko 17:30ean magia ikuskizuna Hodei magoarekin, eta 19:00etan Estampas de México Mariatxiak.
