Gaur eta bihar hainbat ekintzaz gozatzeko aukera izango da. DV

Costa Urola

Herri kirolak, gaur arratsaldean Aizarnazabalgo jaietan

S. U.

aizarnazabal.

Larunbata, 27 iraila 2025, 20:17

Eguraldi ona lagun, Samielak aurrera doaz. Gaur, 10:30ean kalejira izango da herriko txistulariekin; eguerdiko 12:30ean meza eta ondoren haur danborrada. Arratsaldeko 18:00etan herri kirolen erakustaldia izango da: Aizkolariak, binaka, Iker Bizente-Andoni Iruretagoiena eta Julen Alberdi-Ugaitz Mugerza; harrijasotzaileak, Mikel Lopetegi, Unax Iruretagoiena 'Izeta VII.a', Ainitze Zumeta, Maddi Gesalaga eta Paulo Azpiazu. Eguna amai-tzeko, musika saioa DJ Bull-ekin.

Bihar astelehena, Mikel Deunaren egunean, goizeko 10:30ean kalejira izango da herriko trikitilariekin; gero, meza izango da 11:30ean, eta ondoren, XXXIX. Sagardo lehiaketa eta bolo txapelketa. Arratsaldeko 17:30ean magia ikuskizuna Hodei magoarekin, eta 19:00etan Estampas de México Mariatxiak.

