Gaztetandik elkarteak antolatutako txapelketa baten artxibo irudia.

Costa Urola

Hamasei sagardogile izango dira lehian Errezilgo XII. Sagardo Txapelketan

Gaztetandik kultur elkarteak antolatuta, pilotalekuan izango da hitzordua, larunbat honetan, 20:00etatik aurrera

Eli Aizpuru

ERREZIL.

Asteazkena, 1 urria 2025, 20:55

Udazkenarekin batera, hamabigarrenez, Errezilgo Sagardo Txapelketa izango da asteburu honetan. Larunbatean, urriak 4, izango da aurtengo hitzordua. Gaztetandik kultur elkarteak antolatuta, Udalaren laguntzarekin, oraingoan ere herriko sagardogileek hartuko dute protagonismoa. Hamasei sagardogile izango dira lehian guztira,

Pilotalekuan egingo da dastaketa eta sari banaketa. Sagardoaz aparte, pintxoak, postrea eta kafea izango dira gerturatzen direnentzat eta egunean bertan erosi ahal izango dira txartelak. 20 euro izango da sarrera eta 12 eta 15 urte bitartekoek, 15 euro ordaindu beharko dute. Pilotalekuan bertan jarriko ditzute salgai sarrerak, ekitaldia hasi aurretik.

Hamasei sagardo desberdin dastatzeko aukera izango dute Errezilera bertaratzen direnek eta, ohi bezala, pintxoak, kafea eta postreak izango dituzte sagardoari laguntzeko. Honako hauek dira txapelketan parte hartuko duten sagardogile edo baserriak: Arabe, Aranguren, Aritzeta Azpikoa, Aritzeta Goikoa, Basabe, Errekodo, Estrada Zaharra, Ezama Enea, Ibarguren, Irure (Aiertza), Irure Txiki, Lasturreta, Mugarrieta, Urdalleta, Zuazketa eta Zumeta.

Lehian izango dira iazko irabazleak. Ibarguren izan zen iazko edizioko sagardogile txapelduna. Bigarren saria Mugarrietako sagardogileak jaso zuen, eta hirugarrena Estrada Zaharreko sagardogilearentzat izan zen. Publikoaren saria, aldiz, Urteagak, Irurek (Aiertza) eta Estrada Zaharrak jaso zuten. Beraz, hamabigarren edizio honetan ere lehia estua izango da.

