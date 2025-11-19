Santa Zezilia eguna dela-eta musika inguruan ekimen ugari prestatu dira

GetariaSanta Zezilia eguna dela-eta musika inguruan ekimen ugari prestatu dira
Pepita Enbil Musika Eskola hasi zen ekitaldiekin eta jarraian beste musikariek egingo dituzte
Juan Mari Zubiaurre
GETARIA.
Asteazkena, 19 azaroa 2025, 20:11
Santa Zezilia eguna datorren larunbatean, azaroaren 22an, ospatzen da eta musikarien zaindariaren egunaren aitzakian hainbat ekimen antolatu dira azaroan zehar.
Hilaren 18an, joan den asteartean, Iturzaeta aretoan arratsaldeko 18:00etan, Pepita Enbil Musika Eskolaren emanaldia izan zen lehen ekitaldia.
Azaroaren 22an, datorren larunbatean, Santa Zezilia eguna izanik, eguerdiko 12:00etan, Getariako Musika Banda kalejiran ibiliko da herriko kaleetan musika giroa herritarrei zabalduz.
Hurrengo egunean, azaroaren 23an, igandea, goizeko 09:00etan Diana izango da kalez kale, eta eguerdiko 12:30ean Getariako Musika Bandak Santa Zeziliari dagokion kontzertua eskainiko du Salbatore elizan.
Astebete geroago, eta azkenik, azaroaren 30ean, igandea, Getariako Salbadore Deuna Abesbatzak kontzertua emango du eguerdiko 12:30ean, Salbatore elizan baita ere.