Bi langile kontratatuko ditu Udalak datozen sei hilabeteetarako

GetariaBi langile kontratatuko ditu Udalak datozen sei hilabeteetarako
Zeregin anitzeko langileak izango dira biak, udal brigadan lanean aritzeko
Juan Mari Zubiaurre
GETARIA.
Asteazkena, 29 urria 2025, 20:37
Getariako Udalak udal-brigadarako 2 langile kontratatuko ditu 6 hilabeterako enplegua sustatzeko tokiko ekintzen 2025ko deialdiaren baitan. Izen-emate epea zabalik mantenduko da urriak 31a arte.
Ezinbesteko baldintzak honakoak dira; Gidabaimena B, euskera B1 maila izatea, langabetua, Urola Kosta gune funtzionalean erroldatuta egotea eta gutxienez 18 urte izatea.
Baloratuko diren baldintzak berriz, hauek; Esperientzia, Getarian erroldatuta egotea eta familia kargak izatea.
Kontratua, 6 hilabeterako, lanaldi osoan. Ordutegia: 07:00-14:00. Soldata: 1.774,40€ gordin hilean. Hasteko aurreikusitako data, 2025/11/03
Interesatuek Lanbideren bitartez eman behar dute izena: https://web.lanbide.eus/ apps/OF_DETALLE_OFERTA_ TRABAJO?LG=E&ML=OFEMEN1&MS=Eaaa&IDRG=162025011115&CTRG=1.