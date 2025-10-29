Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Udal-brigadan lan egingo dute hautetutakoak. UDALA

Getaria

Bi langile kontratatuko ditu Udalak datozen sei hilabeteetarako

Zeregin anitzeko langileak izango dira biak, udal brigadan lanean aritzeko

Juan Mari Zubiaurre

GETARIA.

Asteazkena, 29 urria 2025, 20:37

Comenta

Getariako Udalak udal-brigadarako 2 langile kontratatuko ditu 6 hilabeterako enplegua sustatzeko tokiko ekintzen 2025ko deialdiaren baitan. Izen-emate epea zabalik mantenduko da urriak 31a arte.

Ezinbesteko baldintzak honakoak dira; Gidabaimena B, euskera B1 maila izatea, langabetua, Urola Kosta gune funtzionalean erroldatuta egotea eta gutxienez 18 urte izatea.

Baloratuko diren baldintzak berriz, hauek; Esperientzia, Getarian erroldatuta egotea eta familia kargak izatea.

Kontratua, 6 hilabeterako, lanaldi osoan. Ordutegia: 07:00-14:00. Soldata: 1.774,40€ gordin hilean. Hasteko aurreikusitako data, 2025/11/03

Interesatuek Lanbideren bitartez eman behar dute izena: https://web.lanbide.eus/ apps/OF_DETALLE_OFERTA_ TRABAJO?LG=E&ML=OFEMEN1&MS=Eaaa&IDRG=162025011115&CTRG=1.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bi langile kontratatuko ditu Udalak datozen sei hilabeteetarako

Bi langile kontratatuko ditu Udalak datozen sei hilabeteetarako