Antxua Eguneko kontzertua Musika Bandak bihar Salbatore elizan

J.M.Z. getaria. Viernes, 9 de mayo 2025, 19:59 Comenta Compartir

Getariako Elkano Arrantzaleen Kofradiaren eskutik , aurtengo Antxua Eguneko programazioaren barne. Getariako Musika Bandak igandean emanaldi bikoitza izango du. Bihar, 9:30ean diana izango da eta 12:30ean kontzertua. Aurtengoan berrikuntza bezela, kantu guztiak 'Itsasoa'-ren tematikaren inguruan izango dira.

Prestatu duten egitarauak bost abesti izango ditu Salbatore elizan joko dituztenak kontzertuaren barne. Zuzendaria Eneritz Jauregi izango da eta abestiak, 'John William in concert', 'Sea Winds', 'Titanic', '1492 The Conquest of Paradise' eta azkenik 'At world´s end'.