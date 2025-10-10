Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gazte Tour programaren baitan, gaur kontzertuak Aiako probalekuan

A. E.

aia.

Ostirala, 10 urria 2025, 20:12

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Gazteria Departamentuak antolatutako Gipuzkoan Gazte Tour 2025 programaren barruan, gaur arratsaldean, 19:00etatik aurrera, kontzertuak izango dira Aiako probalekuan, doako sarrerarekin.

Hasteko, DJ Indate, aiarra. Berak reggaetona eta remember musika uztartzen ditu publiko guztietarako saio bizi eta dibertigarrietan. Ondoren, Anixe, euskarazko musika urbanoaren ahots emakumezko aitzindarietakoa, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez abesten duena, estilo fresko eta kultur anitzekoarekin. Jarraian, Zilibito Records, Oiartzungo zazpi gaztek osatutako taldea, trap, pop-funk eta hiper-pop doinuak uztartzen dituena, Gaztea irratiaren Maketa Lehiaketa 2023 irabazitakoak. Ondoren,Mr. Luken, donostiar artista, baladetatik elektro-latinoraino doan estilo pertsonala lantzen duena eta, azkenik, DJ Tintz, 14 urteko esperientzia duen DJ-a, elektronika, reggaetona eta arrakasta handienak uztartzen dituena.

