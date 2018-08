Festival al aire libre esta noche con lo mejor de 'LOS40' en la playa de Orio Ana Guerra y Aitana, entre otros, esta noche en la playa de Orio. EL DIARIO VASCO ORIO. Miércoles, 8 agosto 2018, 00:23

Llegó el día, esta tarde-noche, a partir de las 20.30 en la playa de Orio, al aire libre, se celebrará el festival de verano 'LOS40 Summer Live', con la entrada totalmente gratuita y más de tres horas de música actual con algunos de los artistas que más están sonando; entre otros, Ana Guerra y Aitana, las intérpretes del hit 'Lo malo'. Será la única parada en Euskadi de la gira que iniciaron hace unas fechas en Badajoz.

Abrirá el festival el artista local invitado, el zarauztarra Jon O. Lander, para continuar con el 'line up' creado para la ocasión con las actuaciones de Dani Fernández (ex Auryn); seguirá con Reyko, el dúo afincado en Londres, protagonistas del éxito 'Spinning over you'; la actriz y cantante Ana Mena, que vuelve con la canción 'Ya es hora' junto a Becky G y De La Guetto; el trío valenciano Bombai; para seguir con Ana Guerra y Aitana, las intérpretes del hit 'Lo malo'; y finalizar con el dj y productor Juan Magán, que ha trabajado con artistas internacionales de la talla de Enrique Iglesias o Gente de Zona, entre otros. Para dar término al show, el Dj de LOS40 David Álvarez, se encargará de marcarse una sesión con los temazos que suenan actualmente en la radio.

No faltará de nada en el festival. Las tres cantinas de la playa sacarán al exterior barras supletorias para la ocasión y que la gente pueda tomar algo. Tras el evento, habrá servicio especial de autobuses tanto dirección Zumaia como dirección San Sebastián.

El festival es posible gracias al Ayuntamiento y la implicación de Arkupe, que ha organizado paralelamente para hoy la Fiesta del Comercio Pequeño, al objeto de impulsar las compras en el comercio local. De la misma manera, una docena de bares repartirán el pincho Baleatxo creado para la ocasión. La txaranga Jainekin ambientará las calles antes del festival.