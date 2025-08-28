Erleen ezkutuko lanak ikusteko aukera Iturraran parketxean irailean ere

Costa UrolaErleen ezkutuko lanak ikusteko aukera Iturraran parketxean irailean ere
Erleen ezkutuko lanak gure begiradapean emango dira ezagutzera irailean saio ezberdinetan
A. MARIEZKURRENA
Aia.
Osteguna, 28 abuztua 2025, 20:38
Iturraran Parketxearen barruan kristalezko behaketa-erlauntza jarri dute. Magia egiten dute erleek barruan eta asko dago ikusteko bertan. Hori dela-eta, irailean, igandeetan, bisita gidatu bereziak egiteko aukera izango da arratsaldeko 13:00etatik 14:00etara. Eztia eta polena nondik nora sortzen diren ikasteko edo dastatzeko aukera egongo da edo kandelak nola egin daitezken deskubirut. Erleen inguruan dagoen mundu ezkutura hurlbitzeko aukera ezin hobea eskaintzen dute Iturraranen. Bisitaren prezioa helduentzat 5 euro dira eta haurrentzat 4 euro. Erreserba egin ahal izateko 943 83 53 89 telefonora deitu beharko da, edota iturraran@gipuzkoanatura.eus helbidera idatzi.
Iturraranek aspalditik izan du lotura estua erleekin. 1992. urtean, Martxel Aizpurua erlazain zarauztarrak erlategi bat sortu zuen parketxearen inguruan eta ordutik milaka haur eta helduek izan dute erleek ingurumenean duten garrantzia ezagutzeko aukera. Erlategi hau hezkuntza eta sentsibilizazio gune paregabea izan da eta kristalezko behaketa-erlauntza berri honek, ikuspuntu berri bat eskainiz, esperientzia hori aberasteko balioko du.
Behaketa-erlauntzaren helburua eta abantailak desberdinak dira, Erlauntza berri honen helburu nagusia, erleak molestatu gabe, haien bizimodua gertutik ikusteko aukera eskaintzea da, bisitariak erleek naturan duten funtsezko eginkizunaz kontzientziatzeko eta ingurumenarekiko errespetua sustatzeko.
Abantaila nagusiak honako hauek dira: irisgarritasuna batetik, museoa bisitatzen duen edonork ikusi dezake erlauntza; bestetik, hurbiltasuna, eztia eta polena nola sartzen dituzten, erreginak arrautzak nola erruten dituen eta garbiketako lanak nola egiten dituzten zuzen zuzenean ikusi daiteke.
Hauei gehitu behar zaie, audio esperientzia, erlauntza barruko soinuak entzuteko aukera dago, esperientzia are eta murgiltzaileagoa izan dadin eta eguraldiaren eraginik gabe bizi direla. Eguraldi txarra denean ere, erleen bizitza behatzeko aukera eskaintzen du, jarduerak egiten jarraitzeko alternatiba bikaina eskainiz. Gainera, erleen ongizatea kontuan izaten da. Kristalezko egiturari esker, erleak ez dira inolaz ere astoratzen, eta haien ohiko bizimodua jarrai dezakete.
