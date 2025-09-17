Erleen ezkutuko lana ezagutzeko, bisita gidatua Iturraranen

Costa UrolaErleen ezkutuko lana ezagutzeko, bisita gidatua Iturraranen
Igande honetan, arratsaldeko 13:00etatik 14:00etara izango da
Antxon Etxeberria
AIA.
Asteazkena, 17 iraila 2025, 19:56
Erleen ezkutuko lanak gure begiradapean egongo dira Iturraran-era igande honetarako antolatu den bisita gidatuan.
Iturraranek aspalditik izan du lotura estua erleekin. 1992. urtean, Martxel Aizpurua erlazain zarauztarrak erlategi bat sortu zuen parketxearen inguruan eta ordutik milaka haur eta helduek izan dute erleek ingurumenean duten garrantzia ezagutzeko aukera. Erlategi hau hezkuntza eta sentsibilizazio gune paregabea izan da eta kristalezko behaketa-erlauntza berri honek, ikuspuntu berri bat eskainiz, esperientzia hori aberasteko balioko du.
Erlauntza berri honen helburu nagusia, erleak molestatu gabe, haien bizimodua gertutik ikusteko aukera eskaintzea da, bisitariak erleek naturan duten funtsezko eginkizunaz kontzientziatzeko eta ingurumenarekiko errespetua sustatzeko. Abantaila nagusiak honako hauek dira: irisgarritasuna: museoa bisitatzen duen edonork ikusi dezake erlauntza; hurbiltasuna: Erleek eztia eta polena nola sartzen dituzten, erreginak arrautzak nola erruten dituen eta garbiketako lanak nola egiten dituzten zuzen zuzenean ikusi daiteke.
Kristalezko behaketa-erlauntza jarri da Iturraran Parketxearen barruan eta iraileko igande guztietan, bezala, bisita gidatu berezia egingo da igande honetan, eguerdiko 13:00etatik 14:00etara.
Prezioei dagokionez, helduak 5€ eta haurrak 4€ ordaindu beharko dituzte. Erreserba egin ahal izateko, 943 83 53 89 edota iturraran@gipuzkoanatura. eus
