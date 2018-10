Derrota por la mínima del Orioko en Andoain, 2-1 Los juveniles. Oriotarras doblegaron 5-1 al Martutene y se han situado como líderes del grupo. / DV El juvenil, líder de su grupo tras golear 5-1 al Martutene DV ORIO. Miércoles, 10 octubre 2018, 00:23

Primera derrota de la temporada del Orioko de Preferente (2-1) en el campo del Euskaduna. Al minuto de empezar el partido encajaron el primer gol y el segundo mediada la primera parte. En las postrimerías de primer tiempo Unai Azkue recortó diferencias, pero no pudieron remontar el partido y acabaron perdiendo por la mínima. El Gure Txokoa será el siguiente rival.

Por su parte, el juvenil de Harkaitz Mendizabal con Iosu Solaberrieta de ayudante doblegó 5-1 al Martutene, con goles de Alex Mugica (2), Ibrahim Doumbia (2) y Alex Enparanza. De momento, marchan primeros merced a sus 3 victorias y un empate, con 18 goles a favor y solamente 3 encajados.

El primer equipo cadete fue derrotado 4-3 en Andoain por el Euskalduna. Los goles de Anouar El Ghaulani, Aimar Erkizia y Liher Esnal no fueron suficientes. Hasta la fecha no han sumado más que un punto; a ver si este próximo fin de semana ante el Danena... El segundo equipo cadete no tuvo opciones en Zarautz, con derrota por 4-0.

El liga de honor infantil que entrena Txema Raulega con Eneko Camino de segundo, venció 2-4 al Sanse, con goles de Amets Genova (2), Liher Amilibia, y Jokin Camino, sumando así su primer triunfo.

Por su parte, los infantiles txikis de Jaime Colado no tuvieron piedad del Antigua Luberri al que endosaron un contundente 10-0, con goles de Unax Arocena (2), Jokin Iruretagoiena (2), Mikel Arruabarrena, Beñat Arruti, Urtzi Collado, Joel García, Beñat Ostolaza y Hodei Ibarbia. El próximo fin de semana repiten en casa, ante el Martutene.

Las féminas cadetes del Orioko, superaron 2-1 al Lagun Onak, con goles de Jugatx Aduriz y Dania Alguacil. Asimismo, para las chicas oriotarras fue su primer triunfo.