Cruel derrota del Orioko en Mendibeltz, en el minuto 93 Un momento del partido entre el Orioko y el Billabona. / ETXEBERRIA Los oriotarras hicieron méritos para un mejor resultado, pero acabaron perdiendo 0-1 contra el Billabona EL DIARIO VASCO ORIO. Miércoles, 23 enero 2019, 00:43

Dura derrota del Orioko de la categoría Preferente por 0-1 el sábado en Mendibeltz ante el Billabona, encajando el gol de la derrota en el minuto 93. Los oriotarras no merecieron perder, fueron superiores a un buen rival que apenas creó ocasiones. Fue de los partidos más completos del equipo de 'Txipi', pero el gol encajado en la última jugada del partido supone un revés muy grande, aunque no queda otra que levantarse y seguir. Pese al resultado, a los jugadores no se les puede exigir más y así lo reconocían también los aficionados. El Orioko sigue fuera de los puestos de descenso, pero hay que reaccionar, y si es el próximo fin de semana en terreno del Dunboa Eguzki, en Irun, mejor que mejor.

El míster alineó a Mikel Arruti, Eneko Benito, Unai Azkue, Unai Garate, Eneko Azkue, Eneko Genova (min. 77, Odei Bergado), Haritz Miera, Imanol Iruretagoiena (min. 87, Unai Valverde), Kimetz Odriozola, Jokin Bilbao (min. 82, Eneko Pajares) y Joseba Alonso.

En el resto de resultados de los equipos del Orioko, clara victoria del juvenil (4-0) ante el Intxurre, que le impulsa para pelear por el ascenso de categoría. Eso sí, costó abrir la 'lata', ya que el primer gol no llegó hasta el minuto 56, obra de Mikel Garate; Oier Astigarraga marcó el 2-0 en el minuto 68; Jon Puertas hizo el 3-0 y cerró la cuenta el propio Mikel Garate en el 89. Clara derrota del cadete de honor, 1-5, ante el Sanse. Unai Berasaluce fue el autor del único gol local. El cadete txiki se impuso 2-1 al Anaitasuna, con los goles de Ahmen Brahim e Iván Golderos. El infantil txiki superaba 3-0 al Sanse con goles de Unax Arocena, Beñat Arruti y Amets Poblete. Finalmente, las féminas cadetes empataron sin goles en Mutriku ante el Burumendi.