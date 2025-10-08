Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Costa Urola

Convocatoria abierta para juez de paz y su sustituto en Aia

Antxon Etxeberria

AIA.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:25

Dado que ha finalizado el período de 4 años para los que fue nombrada Tamara Zuloaga como juez de paz de Aia, el Ayuntamiento informa que se abre el plazo para presentar las solicitudes para ser juez de paz titular y su sustituto en Aia. Tras publicarse en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, presenten su solicitud por escrito en el Ayuntamiento. Finalizado el plazo, será el Pleno del Ayuntamiento quien se encargará de elegir al juez de paz y al sustituto.

