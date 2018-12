Concierto de góspel con el grupo The Upper Room, hoy en la iglesia The Upper Room. Ofrecerá un variado repertorio combinando temas propios con otros clásicos. / DV A partir de las 19.30 horas, con la entrada gratuita EL DIARIO VASCO ORIO. Viernes, 28 diciembre 2018, 00:36

El grupo de góspel The Upper Room actuará hoy, viernes, a las 19.30 horas en la iglesia San Nicolás de Orio. El grupo, formado por Mikel San José a la voz principal junto con los vocalistas Aitor Morales, Olatz Otxoa y Karlos Etxaniz, acompañados por el pianista Iñaki Miguel, ofrecerán un repertorio en el que combinarán sus temas propios con algunos clásicos de este género.

Durante su actuación The Upper Room desgranará temas propios como 'Aleluia', 'Mesedez', 'Kebar Ibaian' y 'Oihua da nire deia' entre muchos otros. También habrá espacio para clásicos como 'Oh Happy Day', rebautizado por el grupo como 'Egun Alaia', así como 'Glory, Glory Hallelujah', adaptado a 'Burua altxa'; y es que el conjunto viene realizando diversas adaptaciones de temas gospel al euskera. Tampoco faltarán los grandes clásicos en inglés como 'When the saints go marching in' o 'Down By The Riverside'. «Es un concierto para disfrutar, para participar con palmas y voces», dicen.

Con la formación ampliada

«Volvemos a Orio esta vez con la formación ampliada. Venimos cuatro voces y piano. La familia ha crecido», señalan. «Será un concierto muy completo, con algunos temas universales, y otros que el público descubrirá con nosotros. Habrá canciones muy espirituales para escuchar atentamente, y otros con mucho ritmo. La gente disfrutará, dará palmas, cantará...», explican.

El conjunto está recorriendo toda nuestra geografía dentro del XIII Ciclo Góspel. Han visitado localidades como Legazpi, Astigarraga, Azkoitia, Amasa-Villabona, Getxo, Sopela, y tras Orio aún se dejarán ver en Eskoriatza (día 30), Bergara (3 enero) y Marcilla (12 enero).