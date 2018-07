La celebración del Día de las cuadrillas' llenará de nuevo Mutriku GORRITIBEREA MUTRIKU. Martes, 24 julio 2018, 00:22

Mutriku enfila ya la recta final de sus populares fiestas patronales, y lo hace acompañado del buen tiempo climatológico que unido al buen ambiente, hace que cada año sean más los visitantes que acuden hasta el 'txoko de Gipuzkoa'.

Hoy se celebrará el día de las cuadrillas, un día con gran arraigo donde participa todo el pueblo con sus respectivas camisetas identificadoras. Por la mañana, entre las 11.00 y las 14.00 horas, se volverá a abrir el parque infantil en el frontón de Egaña; a las 12.00 se celebrará el campeonato de futbito con toro incluido en la plaza Txurruka; a las 12.30 saldrá la txaranga 'The Joselontxo´s' y tras el largo txikiteo se pasará a las diferentes comidas de hermandad donde no habrá restaurante ni txoko donde no se prepare algún menú especial.

Por la tarde se volverá a abrir el parque infantil entre las 17.00 y las 19.00 horas, y a las 18.00 horas se celebrará la segunda de las sokamuturras con toros de la ganadería 'Arno'. A partir de las 20.00 horas comenzará la romería con el grupo 'Gozo-Gozo' en la zona de txosnas y a las 23.00 horas se iniciará el esperado concierto de 'Su Ta Gar' en la plaza Txurruka. Un concierto para el que acudirán del orden de media docena de autobuses, alguno desde bien lejos, y es que el grupo eibarrés sigue convocando a muchos buenos aficionados a la música.

A partir de la media noche y por espacio de tres horas se llevará a cabo el servicio de prevención de drogadicción en Beheko Plaza, y precisamente a la 1.00 de la madrugada comenzará el concierto de 'Txapito Guzman' en la zona de txosnas.