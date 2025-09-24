Bigarren eskuko azoka eta konponketa lanak, bihar Aian

Costa UrolaBigarren eskuko azoka eta konponketa lanak, bihar Aian
Antxon Etxeberria
AIA.
Asteazkena, 24 iraila 2025, 20:49
Bigarren eskuko azoka eta konponketa lanak egingo dira bihar, ostirala, Aiako herriko plazan, Urola Kosta udal elkarteak ekonomia zirkularraren alde antolatutako egitasmoan.
Honela, arratsaldeko 17:00etatik iluntzeko 20:00etara bigarren eskuko azoka egingo da; ordu berean, tresna elektrikoen lantegia eta, aldi berean, joskintza tailerra.
Herritarrei parte hartzera animatzen zaizue.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.