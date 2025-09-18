Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jendea plazan iazko Euskal jaI Egunaz gozatzen. DV

Costa Urola

Bertso jaialdia izango da gaur Aizarnazabalen

Euskal Jai Eguna ospatuko da bihar, datorren asteko San Migel jaien aurrerapen gisa

S. U.

Aizarnazabal.

Osteguna, 18 iraila 2025, 20:07

Gaur, ostirala, 22:45etik aurrera, bertso jaialdia izango da pilotalekuan, Aitor Mendiluze, Maialen Lujanbio, Julio Soto eta Amets Arzalluz izango dira emanaldian arituko diren bertsolariak. Gai-jar-tzaile lanetan, aldiz, Igotz Alkorta arituko da.

Euskal Jai Eguna, bihar

Mikel Deunaren jaiak gainean diren honetan, bihar, hilak 20, Euskal Jaia ospatuko da herrian. Gaurko egitaraua honako ekitaldiak osatzen dute: goizeko 11:00etan joaldunak arituko dira herrian zehar, eta 12:30ean herritarren arteko herri kirol lehia ikusi ahal izango da.

Arratsaldeko 14:00etan paella jana izango da eskola azpian, eta 16:30ean bingo musikatua Gure Plaza Txo!ren eskutik. Ondoren, 19:00ak inguruan, Ostikada elektrotxaranga, eta gaueko 22:30ean, Danborrada Herrikoia. Eguna amaitzeko, 00:15etik 03:15era, dantzaldia izango da Bide Batez taldearekin.

