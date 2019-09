«La ZumbaGazte es diversión, ni se dan cuenta de que están haciendo ejercicio» Una veintena de niños participan en la clase de ZumbaGazte. / FOTOS ELI AIZPURU En pleno auge de las clases de zumba en Azpeitia, acaban de probar con esta actividad y ha sido «todo un éxito» Regla Araceli Hernández Monitora de zumba ELI AIZPURU AZPEITIA. Sábado, 21 septiembre 2019, 00:30

Regla Araceli Hernández lleva el ritmo en el cuerpo. Cubana de nacimiento y afincada en Azpeitia hace ya muchos años ha conseguido transmitir su chispa y alegría ante la vida a muchos vecinos azpeitiarras a través de la zumba. Ahora quiere hacer llegar ese dinamismo a los niños. Acaba de probar en este nuevo curso con la ZumbaKids, al que han llamado ZumbaGazte, y ha superado las expectativas. Anima a todos a probar este tipo de ejercicio que combina el baile y el fitness. «El que lo quiera probar siempre puede contar con una clase gratuita. Si no pruebas nunca puedes decir que no te gusta», dice.

La propia monitora tiene mucho que ver en la respuesta de las personas que acuden a sus clases porque irradia optimismo. Una actitud ante la vida que agradece sobre todo a su «familia. A mis alumnas -hasta el momento mujeres pero anima también a los hombres-, que son el motor que me impulsa a hacer y mejorar mis clases ofreciendo lo mejor de mí».

-¿Cómo surge la idea de dar ZumbaGazte?

-Empecé apoyando la Eskola Kirola el curso pasado dando clases los sábados a muchos niños. Me pareció una experiencia enriquecedora. Los niños le ponían ganas y luego pude conocer que a muchos de estos pequeños no les gustaban los deportes tradicionales como el fútbol, baloncesto, judo, etc. Sin embargo, les gustaba el baile pero como la zumba, que mezcla baile y fitness, no bailes específicos como pueden ser las sevillanas, bachatas, etc. Luego estuve dando clases en el marco de los campamentos de verano, en los udalekus y volví a sentir esa sensación. Es cuando me decidí a probar y se lo planteé a mi jefe -de BXSport- y me animó a intentarlo. El resultado ha sido impresionante. Tengo un grupo maravilloso al cual adoro, con 20 niños y una lista de espera de bastantes niños que ojalá puedan comenzar también.

-¿Qué les aporta la zumba a los niños?

-Es diversión a lo grande, porque se divierten y ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo ejercicio. También es fácil. Está diseñado para personas de cualquier edad y estado físico; es efectivo porque al tener una base aeróbica combinan movimientos rápidos y lentos y tonifican todo el cuerpo. Además, los hace sentir cómodos. Simplemente tienen que dejarse llevar y guiar por un monitor, es como imitar los movimientos. Al final, se trata de lograr un ambiente de aprendizaje fácil y relajado ya que se presentan pasos de baile en un formato fácil de seguir. En definitiva, es un ejercicio disfrazado que eleva la autoestima, el quererse y aceptarse uno mismo.

-¿Qué objetivos se persiguen con la ZumbaGazte?

-Quiero dejar claro que mi objetivo nunca será enseñarles a mover la cintura ni los brazos con movimientos sensuales como se pudiera hacer normalmente con determinados ritmos. Insisto en trabajar otras áreas como la motricidad, coordinación, equilibrio, flexibilidad y a la vez ayudar a vivir con un estilo de vida saludable o a sociabilizarse ya que hacen nuevos amigos y aprenden también a ser independientes, entre otros aspectos.

-¿Cómo se estructura una clase de ZumbaGazte?

-La duración de la sesión es de 50 minutos repartidos en 11 canciones. Comenzamos con el calentamiento; continuamos con las coreografía basada en música y pasos con todo tipo de ritmos como latinos, reggaeton, salsa, merengue o incluso rock euskaldun; y finalizamos con estiramientos.

-¿Cuál es el horario?

-Damos clases los martes y jueves, de 17.30 a 18.20. De momento, la clase está a tope y hay lista de espera. De formarse más grupos, habrá que barajar aumentar o no el número de clases.

-Además de esta nueva experiencia con los niños, usted anima a personas de todas las edades a practicar zumba...

-Por supuesto. También estoy de lleno con las clases de Zumba Gold. Se trata de un programa de baile y fitness para personas de mediana edad. Está diseñado para tomar los apasionantes ritmos latinos e internacionales y adaptarlos al ejercicio para personas adultas activas.

-¿Quiénes participan en este tipo de Zumba?

-Son personas a las que les gusta bailar aunque no sepan; gente que quiere sentir que hace ejercicio pero sin lastimarse o sufrir en exceso; que tienen problemas de salud o limitaciones físicas, son principiantes o simplemente llevan tiempo sin mover el cuerpo y quieren comenzar con menos intensidad como en la zumba tradicional, por ejemplo.

-La Zumba Gold también tiene cada vez más adeptos, ¿no es así?

-Sí, de hecho comenzamos con dos grupos, al mediodía, y ahora contamos con cuatro.

-¿Con qué horarios cuentan?

-Hay diferentes ofertas de horarios los lunes y miércoles que pueden consultar en la recepción de las piscinas municipales; y otra clase los martes y jueves, de 15.45 a 16.05 horas.