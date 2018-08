Xabier Iturralde (Recortador): «El concurso de recortadores de Azpeitia está a la altura de las mejores plazas» Xabier Iturralde es un apasionado del mundo de los toros. / X.L. Pese a su juventud, Xabier Iturralde tiene una buena trayectoria además de un buen palmarés; ha sido designado mejor recortador en Chiva XABIER LARRAÑAGA AZPEITIA. Sábado, 1 septiembre 2018, 00:59

El joven azpeitiarra Xabier Iturralde consiguió el 24 de agosto, en Chiva (Valencia), el premio al mejor recortador de la tarde con tan solo 18 años. Junto a otros cuatro recortadores del País Vasco y cinco de Castellón, completaron una tarde donde el azpeitiarra fue el mejor delante de los toros. Pese a su juventud, el azpeitiarra cuenta con un amplio currículum y trayectoria, además de un buen palmarés a sus espaldas, que promete un buen futuro en el mundo del recorte. Para él, el mundo del toro es pasión, y desborda afición por todos los costados. Entiende que no todo el mundo comparta su afición, pero defiende que no tocan al toro y que «todos lo respetan», ya que la importancia en el pueblo es «innegable».

-En Chiva le dieron el premio al mejor recortador, ¿cómo fue ese momento?

-Fue bien la verdad. Fuimos con mucha ilusión y volví muy contento. No era lo que esperaba al ir, pero es algo que te da fuerza.

«La cultura del toro tiene mucha importancia en el pueblo, aunque hay gente que no está a favor»

-¿Cómo transcurrió el 24 de agosto?

-Fuimos por la mañana, directos a Chiva. Hay unas 4-5 horas de viaje y por eso decidimos ir directos y no de antemano. Llegamos a Chiva y comimos allí. Conocimos al resto de recortadores y a la tarde era el momento cumbre, el momento de a hacer la exhibición. Primero fue el turno de los cinco recortadores que fuimos del País Vasco, luego, los cinco de Castellón hicieron otra exhibición en su turno y, finalmente, los diez recortadores juntos hicimos una última exhibición con piruetas y demás.

-En el mundo de los recortadores, ¿qué peso tiene un premio como este?

-Yo normalmente concurso aquí, en el País Vasco; en Arrasate o Bergara, entre otros. El nivel del País Vasco es un nivel bueno, pero fuera de aquí... el nivel es impresionante. Siempre hemos visto en vídeos lo que son capaces de hacer, pero vivir aquello ha sido muy bonito. ¿El peso que tiene el premio? Tiene un peso importante, porque sales de tu entorno y no sabes a qué tipo de animal te vas a enfrentar. En Valencia, por ejemplo, viven mucho la cultura de los recortadores y no sabes en qué nivel estarás en comparación con ellos.

-En cambio, no es su primer premio.

-Empecé con 15 años, con la ganadería Bergara Zezenak, que organiza cursos de este tipo. Comencé ahí y los inicios eran buenos, por lo menos no me lesionaba -se ríe-. Luego surgió la idea del Campeonato del País Vasco en Baiona. Tras conseguir alguna txapela, conseguí clasificarme para ese campeonato. El primer año no, pero en el segundo conseguí ganar el campeonato. A raíz de ahí, me han llamado para alguna exhibición, como esta de Chiva, donde también he conseguido algún premio que otro.

-¿De dónde le viene esta afición por los toros?

-Yo creo que en el pueblo siempre ha habido afición por los toros. Desde pequeños, con los padres, íbamos a ver los actos de 'sokamuturra' que se organizan en Azpeitia. Además, la cultura del toro en el pueblo está muy asentada, y eso también te acerca a este mundo. Azpeitia y toros, es algo que va unido.

-¿Qué se necesita para ser un buen recortador?

-Creo que lo primordial son las ganas. Luego también la motivación de cada uno en cuanto a seguir aprendiendo. Sobre todo, aprender de los errores de cada uno, pero también practicar, practicar mucho. Otra cualidad que tiene que tener un buen recortador es la confianza en uno mismo y la templanza para estar delante del toro. No deja de ser un animal y no sabes cómo va a reaccionar.

-¿Cómo se practica la tranquilidad para estar delante de un toro?

-No sé cómo se puede practicar. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, en el propio viaje a Chiva. Tras casi cinco horas de viaje nos plantamos por primera vez delante de los toros y vimos sus cuernos afilados. En ese momento, por el viaje mismamente, te animas a recortarle. Te olvidas de todo e intentas hacer lo mejor que puedes sin miedo, te das fuerzas y ánimos a ti mismo.

-¿Cómo fue su primera vez delante de un toro?

-Al principio no sabes cómo estar, ni cómo actuar. Es verdad que aquí, con la cultura que hay, siempre hemos estado entre vaquillas y eso también ayuda. En la 'sokamuturra', por ejemplo, se necesitan 16 años para saltar y siempre intentábamos colarnos antes de tiempo. Pero delante de un toro, la cosa cambia. Sobre todo, en Valencia. Aquí, en los campeonatos de recortadores que hemos hecho, por normativa, los toros suelen tener los cuernos embolados y no pueden salir con el cuerno libre a la plaza, hay que taparselos. Cuando fuimos allí, los cuernos estaban afilados y al aire, son toros con más fuerza y son más grandes... daban mucho respeto, porque tampoco sabíamos cómo actuaban.

-Además, fueron los primeros...

-Ellos están acostumbrados a ese tipo de ganadería, al contrario que nosotros. Estaría bien que primero actuasen ellos para ver cómo son los toros de allí. La verdad, que la primera impresión era que imponían y daban mucho respeto.

-La plaza de Azpeitia también cobra cada vez más importancia en el mundo de los recortadores.

-En Azpeitia hay mucha tradición por los toros. Todos los años se hace un campeonato de recortadores y cada vez tiene más peso. La plaza está a rebosar y cada vez más recortadores quieren venir a esta plaza. Aunque en el mundo del recorte no sea una de las plazas más importantes, creo que está a la altura de las más importantes como Zaragoza, donde se hace el Campeonato de España. En cuanto a toros, recortadores, organización... cada vez tiene más importancia y el nivel es mayor. Viene la televisión, vienen muy buenos toros, vienen los mejores recortadores del mundo... el nivel es muy alto.

-En el pueblo también existe una asociación que apoya los actos y el mundo del toro. ¿Cómo ve este tipo de iniciativas?

-Los actos que se organizan en el pueblo, en relación con los toros, lo organizan ellos desde Zezen Beltz. Ellos también tienen un fin de semana al año llamado 'Zezen Beltz Astebukaera'. Todos los actos que organizan tienen peso y esta asociación tiene mucha importancia social en el pueblo.

-Por otro lado, también cada vez es mayor el número de gente que está en contra de los actos con toros. ¿Cuál es su opinión al respecto?

-Aunque no sea un movimiento con mucha gente, hacen mucho ruido. Hay gente que no comparte nuestra misma afición, es normal. Creo que tampoco están en contra de los recortes, porque nosotros no maltratamos, no tocamos al toro.

-Pero también se quejan de la utilización de los animales en exhibiciones públicas.

-Es una exhibición y hay gente a la que no le gusta que se utilice a los animales en las exhibiciones públicas. Es verdad que hay gente de todo tipo y para todo, hay gente que admite estos actos y otros que no. ¡Qué le vamos a hacer! Nosotros tenemos nuestra afición y seguiremos con ella. Somos más los que estamos a favor de los toros.

-¿Entendería unas fiestas de Azpeitia sin la cultura del toro?

-No, sin toros no. Al final, el toro es una parte muy importante de la fiesta. La cultura del toro en el pueblo tiene mucha importancia, en general, pero cobra aún más peso en fiestas. En el pueblo todos respetamos al toro como animal y para nosotros es un animal muy importante.