Xabier Iturralde gana el Concurso Nacional de Recortadores de Ejea de los Caballeros

AzpeitiaXabier Iturralde gana el Concurso Nacional de Recortadores de Ejea de los Caballeros
El recortador azpeitiarra y su compañero Javier Soler se alzaron con el triunfo metiendo una anilla válida a la vaca brava 'Saltilla' en la final
Sara Utrera
azpeitia.
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15
El azpeitiarra Xabier Iturralde se ha hecho con la victoria en el Concurso Nacional de Recortadores de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) en la modalidad de anillas. La cita se realizó el lunes con motivo de las fiestas de dicho municipio, y contó con nueve parejas de recortadores que se enfrentaron a las vacas de la ganadería Don Jesús Marcén.
El concurso se desarrolló bajo el formato de eliminación, y la pareja formada por Iturralde y el valenciano Javier Soler fue una fue una de las tres mejores.
En la fase clasificatoria, Iturralde y Soler se midieron a la vaca brava 'Comendadora', marcada con el número 217. La pareja supo enfrentarla, realizando un recital de recortes y consiguiendo un total de nueve anillas válidas.
En la final se enfrentaron a la brava 'Saltilla', marcada con el número 254, y consiguieron meterle una anilla válida, que les sirvió para alzarse con el triunfo de la tarde.
