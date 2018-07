Use volvió a brillar en Azpeitia Espectacular pirueta hacia atrás que pudo verse ayer, además de otras muchas acrobacias, en la plaza de toros de Azpeitia. / JOSE MARI LÓPEZ El vallisoletano repitió triunfo y se llevó la txapela por segundo año consecutivo | El premio al mejor recorte fue para David Ramírez 'Peque' por un ovacionado quiebro de rodillas ELI AIZPURU AZPEITIA Lunes, 23 julio 2018, 07:27

Doce especialistas del toreo a cuerpo a limpio mostraron ayer su habilidad, valor, forma física y deportividad en el Concurso de Recortes celebrado en la plaza de toros de Azpeitia.

Zezenbeltz elkartea y la Finca Toropasión organizaron una vez más un festival que contó con un lleno total en el coso azpeitiarra.

Infinidad de recortes, quiebros, saltos de ángel o piruetas fueron aplaudidos por un público, el azpeitiarra, cada vez más exigente. Se esforzaron al máximo, no cabe duda, pero los toros, en más de una ocasió, no colaboraron.

El festival comenzó con 'Boticario'para el grupo formado por Javier Pradanas, Eusebio Sacristán 'Use', Cristian Blanco y Sergio Valle, el único representante euskaldun. Cada uno de llos ofreció tres recortes, a elección de cada protagonista, con la particularidad de que el concurso exige realizar al menos un recorte o quiebro. Sin embargo, el madrileño Pradanas se decantó por una pirueta hacia atrás para arrancar el espectáculo, seguido de 'Use' , que no quiso ser menos e hizo lo propio con una voltereta hacia atrás imposible para el resto de los mortales. Continuaron el castellonense Cristian Blanco y el gasteiztarra Sergio Valle, con sendos recortes. Así, hasta tres por cabeza. En la tercera pasada, Pradanas y Use volvieron a deleitar al público con un salto de ángel, el primero, y una nueva pirueta, el vallisoletano.

El segundo grupo estaba formado por Dani Alonso, Javier Manso, Cristian Moras y David Ramírez 'El Peque', éste último bien conocido en Azpeitia ya que participaba por undécima vez. Para ellos, saltó al ruedo 'Pintado', que recibió el zamorano Dani Alonso, con un corte puro como especialista que es, no en vano es el ganador en dos ocasiones de la Liga de Corte Puro. Siguieron sus compañeros con varios recortes, finalizando con el Peque y su habildad para acoger a este segundo toro de la tarde con un espectacular quiebro de rodillas, que repetiría también en la segunda pasada.

El tercer toro de la tarde, de nombre 'Nieto', dió algo más de trabajo a los protagonistas Angel Pitarque, Pablo Martín 'Guindi', Jose Manuel Medina 'Zorrillo' y Jonatan Estébanez 'Peta'.

Tras las tres pasadas de rigor a este tercer toro, llegó el momento de las semifinales. Los dos mejores de cada grupo quedaron clasificados para la siguiente fase. Eusebio Sacristán 'Use', David Ramírez 'Peque' y Pablo Martín ' Guindi', por un lado; y Javier Pradanas, Cristian Moras y Jonatan Estébanez 'Peta, por otro. Delante, el cuarto toro de la tarde, Decaído'.

Ya en semifinales, Use se decantó primero por una pirueta hacia atrás que continuó Peque con un quiebro de rodillas, fieles a su estilo, para finalizar la primera pasada con un limpio recorte de Guindi. El espectáculo estaba servido, más si cabe, cuando Use se atrevió con una pirueta hacia atrás con las manos en los bolsillos.

La segunda semifinal contó con otro toro de pelaje negro, Ortigado, que bailaron el madrileño Pradanas, el vallisoletano Moras y Peta, de Arganda del Rey (Madrid), conocido también en Azpeitia por sus numerosas participaciones en este festival Errekortari.

Y llegó la esperada final. El mejor de cada grupo y el mejor segundo, es decir, tres recortadores, pasaron a medirse con el último toro de la tarde. El premio estaba entre Eusebio Sacristán 'Use', Javier Pradanas y David Ramírez 'Peque'. No lo puso fácil el sexto de la tarde, Aguamiel. Pese a ello, una pirueta hacia delante del vallisoletano de La Seca, Use, otra hacia atrás del madrileño Pradanas y varios recortes de Peque -pese a sus intentos de realizar varios quiebros de rodillas que no cuajaron- se completaron con un espectacular y elegante salto de ángel del finalista estatal del pasado año, Pradanas, y otro salto hacia atrás de Use, que dejó patente su osadía y desparpajo ante el toro.

De ahí que fuera el suyo el nombre que gritaran como ganador del Concurso Errekortari 2018. Para él fueron los 1.200 euros de premio y la txapela de ganador. Un título que repite en el coso azpeitiarra.

Javier Pradanas fue el segundo clasificado, con 800 euros y el premio al mejor recorte fue a parar a manos de David Ramírez 'Peque'. con 120 euros y trofeo.

El protagonista de la tarde, Eusebio Sacristán 'Use' se mostraba más que contento tras recibir la ovación y el agradecimiento del público. «Me encanta venir aquí porque el trato es inmejorable, el público fabuloso y me siento ya casi como en casa. Ha sido un concurso muy bonito aunque ha habido un toro que no ha dejado expresarse a los compañeros como saben hacerlo», matizó el campeón antes de tomarse «un descanso de un par de días» y continuar el miércoles en Valencia. Una vez más, Eusebio Sacristán 'Use', voló en Azpeitia.