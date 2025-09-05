Urriaren 1ean hasiko da Gazte Kirol Programa

AzpeitiaUrriaren 1ean hasiko da Gazte Kirol Programa
DBHko ikasleei zuzendutako eskaintza erakargarria osatu nahi da, lehiakortasuna alde batera utziz
S.U.
AZPEITIA.
Ostirala, 5 iraila 2025, 20:29
Behin baino gehiagotan aipatu izan da Lehen Hezkuntza amaitu ostean, hots, DBHra igarotzen diren ikasleen artean, «hutsunea» dagoela federatua ez den kirolaren alorrean. Horregatik, Gazte Kirol Programaren helburua da aukera bat ematea lehiarik gabeko jarduera fisikoa eta kirol ezberdinak egin nahi dituzten ikasleei.
Azpeitiko Udalaren Jarduera fisikoko eta Kiroletako zerbitzuak bultzatzen du Gazte Kirol Programa. Eskaintza erakargarria osatu nahi da, lehiakortasuna alde batera utziz, interesdunak talde baten barruan senti daitezen: ondo pasatzeko, sasoian egoteko, jarduera fisikoa eta kirola egiteko beste modu batzuk ezagutzeko, euren aisialdi denbora aktiboki eta euren kabuz kudeatzeko beharrezko ezagutzak jasotzeko...
Horretarako, hainbat kirol jarduera praktikatzeaz gain, herriko kirol baliabideak zein diren eta herrian kirola egiteko zein aukera dituzten erakutsiko zaie, herriko eragileekin elkarlanean.
Bi aukera aurreikusi dira, egun eta ordutegi desberdinekin: Alde batetik, Hedatze programa: Doako da eta astearteetan, 15:00etatik 16:30era, izango dira saioak. Urritik abendura bitartean izango dira saioak, baina taldea sortuko balitz, luzatzeko aukera egongo da. Kasu honetan, izen ematea eta informazio ikastetxe bakoitzeko idazkaritzan eskuratu ahalko dute ikasleek.
Bestetik, Gazte Kirol programa: Hilean 15 euro kostatzen da. Urritik maiatzera bitartean, asteazkenetan, 18:30etik 20:00etara, izango dira saioak. Parte hartzaileen topagunea Izarraizpe ikastolako frontoi estalia izango da. Kasu honetan, ikasleek izena igerilekuan eman beharko dute, kontu korrontearen zenbakia eta titularraren datuak aurkeztuta.
Programaren edukia nahien arabera moldatzen joan daitekeen arren, egingo diren jardueren artean ondorengoak aipa daitezke: paddle-tenisa, boleibola, bizikleta, egokitze fisikorako saioak, igeriketa..
nformazio gehiagorako: azpeitiagaztekp@gmail.com helbidera idatziz edo 943.813069 telefonora deituz..
