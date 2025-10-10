Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Azpeitia

'Uraren lokarriak' herri ekitaldia aurkeztuko da bihar, igandez

Soreasu antzokian izango da ekitaldia, 12:00etan hasita eta sarrera doan da

E. A.

AZPEITIA.

Ostirala, 10 urria 2025, 20:13

Comenta

Azpeitiko sortzaile talde batek 'Uraren Lokarriak' izeneko ikuskizun kolektiboa aurkeztuko du bihar, urriaren 12an. Soreasu antzokian izango da, 12:00etan hasita. Diziplina anitzak uztartuko ditu emanaldiak —musika, antzerkia, dantza, irudiak eta testigantzak—, eta guztira 30-40 lagunetik gora igoko dira oholtzara.

Ikuskizuna auzolan artistiko baten emaitza da, eta helburu nagusitzat du memoria historikoaren eta herri oroimenaren ariketa kolektiboa egitea. Sortzaileek azaldu dutenez, orain dela 50 urte Francoren erregimenak eragindako hilketa «lazgarrien» inguruko gogoeta izango da oinarrian —Txiki eta Otaegi, baita FRAPeko Baena, Sánchez Bravo eta García Sanz militanteak gogora ekarriz—, baina begirada etorkizunera luzatuz.

'Uraren lokarriak' izenburuak irudi poetiko bat darama: urak iragana, oraina eta geroa lotzen ditu, herriaren bizitza eta oroimenaren hari modura. Sortzaileek diotenez, «iragana geure egiten hasi ezean, ez dago oraina duintasunez bizitzeko aukerarik».

Ikuskizunerako deialdia eginez txarteltxoak banatuko dituzte sortzaileek etxez etxe. Ikuskizunerako ondu duten irudia ikus daiteke bertan.

Emanaldia doakoa izango da, eta herritar oro gonbidatu dute parte hartzera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Uraren lokarriak' herri ekitaldia aurkeztuko da bihar, igandez