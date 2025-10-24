Últimos servicios de trenes de vapor entre hoy ,25 de octubre, y el 2 de noviembre

E. A. Azpeitia. Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59 Comenta Compartir

La temporada de trenes de vapor del Museo Vasco del Ferrocarril está a punto de finalizar. Pondrán en circulación los últimos trenes de la temporada entre hoy sábado, 25 de abril, y el próximo domingo, día 2 de noviembre.

El horario de salida de los trenes será hoy a las 12.00 y 17.30; mañana, domingo: 12.00 h; y el próximo fin de semana habrá salidas a las 12.00.

Por su parte, el horario de apertura del Museo es el siguiente: Laborables (de martes a viernes): de 10.00 a 13.30 horas; y de 15.00 a 18.30 h; Los sábados: de 10:30 a 14:00 horas; y de 16.00 a 19.30 h; y los domingos y festivos (excepto lunes): de 10.30 a 14.00 horas.

Además, el Museo expone en sus instalaciones una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diesel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones. Ofrece, asimismo, uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo.