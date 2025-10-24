Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Azpeitia

Últimos servicios de trenes de vapor entre hoy ,25 de octubre, y el 2 de noviembre

E. A.

Azpeitia.

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59

Comenta

La temporada de trenes de vapor del Museo Vasco del Ferrocarril está a punto de finalizar. Pondrán en circulación los últimos trenes de la temporada entre hoy sábado, 25 de abril, y el próximo domingo, día 2 de noviembre.

El horario de salida de los trenes será hoy a las 12.00 y 17.30; mañana, domingo: 12.00 h; y el próximo fin de semana habrá salidas a las 12.00.

Por su parte, el horario de apertura del Museo es el siguiente: Laborables (de martes a viernes): de 10.00 a 13.30 horas; y de 15.00 a 18.30 h; Los sábados: de 10:30 a 14:00 horas; y de 16.00 a 19.30 h; y los domingos y festivos (excepto lunes): de 10.30 a 14.00 horas.

Además, el Museo expone en sus instalaciones una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diesel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones. Ofrece, asimismo, uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  5. 5 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  6. 6 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Últimos servicios de trenes de vapor entre hoy ,25 de octubre, y el 2 de noviembre