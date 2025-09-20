Último día para apuntarse al curso de Contra el Cáncer Gipuzkoa para dejar de fumar

E.A. azpeitia. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30

La Asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa ha puesto en marcha este mes de septiembre un nuevo tallercon el objetivo de ayudar a dejar de fumar tanto a pacientes oncológicos como a la población general.

La iniciativa estará dirigida por una psicóloga experta en tabaquismo y ofrece atención personalizada con una tasa de éxito del 60%. La terapia, gratuita, se podrá seguir de manera presencial en la sede de Enparan kalea, 6 o en formato online.

Las inscripciones estarán abiertas hasta hoy, 21 de septiembre, a través de la web contraelcancer.es, por teléfono (943 45 77 22) o escribiendo al correo gipuzkoa@contraelcancer.es.